Відтепер у Sport Life оплата помісячно

Відтепер мережа фітнес-клубів Sport Life почала пропонувати клієнтам доступний та зручний фітнес для всієї родини.

Займатися спортом і помісячно сплачувати за послугу – можливо. На прес-конференції в Уніан про новий спосіб оплати розповіли віце-президент мережі Sport Life – Маргарита Годун та керівник проектів мережі Олександр Мазурик.

Маргарита Годун прокоментувала: "Сьогодні починається фітнес-революція. Відтепер фітнес стає на порядок доступніший. Раніше клієнти за вступ до клубу мали оплачувати повну вартість річного абонементу. Зараз ми зробили неймовірний проект, який дозволяє існуючим і новим клієнтам сплачувати помісячно".

Як зазначив Олександр Мазурик, клієнти не переплачуватимуть за щомісячне користування послугами мережі фітнес-клубів. “Ніяких прихованих комісій для клієнта немає. Клієнт платить лише місячну оплату за тим графіком платежів, який для себе обирає”, - сказав він.

За словами спікерів, наприклад, вартість абонементу з басейном на один місяць становить 559 грн. Тому кожен українець повинен мати можливість відвідувати басейни чи тренажерні зали.