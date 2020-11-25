У "Слузі народу" прокоментували ідею стежити за хворими на COVID-19 через смартфони

Тетяна Гайжевська Суспільство 17:44, 25.11.2020 Оновлено: 18:26, 25.11.2020

В Україні відсутній реальний механізм для відстежування хворих на коронавірус і контактних осіб.

Йдеться про тотальний контроль над суспільством. Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив народний депутат України від партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

За його словами, ніхто не має права примусити громадянина встановлювати додатки, що відстежуватимуть його переміщення, це має бути суто добровільний крок. А отже, не можна розраховувати на те, що українці користуватимуться додатком масово.

"Найімовірніше, у нашій країні такі механізми запровадити неможливо. Фактично це тотальний контроль над суспільством. Людина повинна добровільно зареєструватися в додатку і внести туди свої метадані. Далі людина повинна добровільно встановити якусь галочку, щоб її гаджет відстежувався якимось програмним забезпеченням", – сказав Федієнко.

Водночас нардеп наголосив на тому, що "проблема не в додатках, а в культурі суспільства". На його думку, потреба в запроваджуванні контролю за хворими не була б на порядку денному, якби громадяни України відповідально ставилися до санітарних рекомендацій під час пандемії коронавірусу.

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що МОЗ спільно з Міністерством цифрової трансформації працюють над створенням програмного забезпечення, яке дасть змогу відстежувати хворих на коронавірус і контактних осіб.

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