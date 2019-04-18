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/Суспільство

"Відсічіться від нас!" Соколова яскраво відповіла на погрози пропагандистів Путіна

2.2тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво відповіла на агресивні випади путінських пропагандистів, які вважають, що без Росії Україна зникне за тиждень.

Вона стилізувала своє звернення до них під популярний серіал "Гра престолів" і показала у ефірі нового випуску шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Приводом для її кумедного сюжету став спіч пропагандиста Анатолія Кузічова на "Першому каналі", який погрожував обірвати всі зв'язки країни-агресора з Україною.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

Новини
"Окупанти, від*біться!" Соколова виступила з потужною промовою після загибелі Героїв

"Уявіть собі на секунду: а що, якщо нам відсікти всіх на фіг? Ну що, якщо нас вважають всі покидьками, агресорами, стільки років окупації, того, цього. Взяти і відрізати все, відсікти на фіг, якщо ми такі погані! Ось мені цікаво, що буде з Україною? Скільки вона проживе — тиждень у кращому разі?" — уїдливо запитав він.

"Юна Деєнеріс Соколова заливає золото правди в горлянку старшому брату. Так, будь ласка, відсічіться від нас! Це буде найкращий тиждень у житті!" — відповіла вона глашатаю Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова публічно послала путінського пропагандиста Володимира Соловйова за поширення фейків про історію України.

Раніше вона затролила його за безглузду фразу про те, що центр України нібито розташований у Мавзолеї Леніна. Вона зазначила, що в такому разі рупор путінського режиму має залишити територію України, адже столиця країни-агресора стала її частиною.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Тег
Гра престолів 8
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Ш. Олег
Ш. Олег
Раз уж Соколова окончательно решила перейти на язык метафор, отвечу и я в том же духе. Тем более, что понятия "отсекать", "отрезать" и т.п. близки мне, как оперирующему врачу. :) Так вот, дорогая Янина, Ваши слова "отсечь всех нафиг!" непроизвольно натолкнули меня на ассоциацию из моих профессиональных будней - то, что Вы предлагаете, по сути, очень похоже на кесарево сечение: дать событиям развиваться естественным путём по каким-то причинам не хочется или не можется, поэтому давайте прибегнем к радикальным методам. Проблема, однако в том, что плод, который Вы собираетесь извлечь из материнской утробы, ещё незрел, мало приспособлен для жизни, и если пересечь пуповину, с большой долей вероятности погибнет. Боюсь, даже самый навороченный инкубатор - буде приёмные родители, ЕС и Америка, расщедрятся и таки предоставят его - не поможет. Рано. Слишком рано. Не спешите, не рвите живительный сосуд, связывающий Украину с прошлым. Дайте плоду развиться и подготовиться к нелёгкому самостоятельному существованию.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ш. Олег, этот случай из психиатрии, а не из хирургии, ещё и животной, хвост решил, что машет собакой, вот его и купировали
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CARGO 100
CARGO 100
Ш. Олег, "Дайте плоду развиться и подготовиться к нелёгкому самостоятельному существованию." Опять Майдан родится ...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Если самооскопление какое, так это кацапы запросто, скопцы и кликуши их конек, ведь на всю голову больные, а умного и порядочного от них ничего и не ждите, козлы ведь
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Dell Alex
Dell Alex
Да мы давно уже этого просим от северных соседей. Обрубите все контакты (тут, слава богу, они решили нам нефть не продавать, хоть какая-то радость), в том числе закуклите себе инет, забудьте, что мы вообще существуем и релаксируйте в своем вяличии. Мы как-нибудь сами. И вы будете счастливы, и мы )) Пожалуйста!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Dell Alex, Іди до хуйлоликого в УСРАІЛЬСЬКЕ ДУПЛО !
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