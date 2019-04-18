"Відсічіться від нас!" Соколова яскраво відповіла на погрози пропагандистів Путіна

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво відповіла на агресивні випади путінських пропагандистів, які вважають, що без Росії Україна зникне за тиждень.

Вона стилізувала своє звернення до них під популярний серіал "Гра престолів" і показала у ефірі нового випуску шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Приводом для її кумедного сюжету став спіч пропагандиста Анатолія Кузічова на "Першому каналі", який погрожував обірвати всі зв'язки країни-агресора з Україною.

Яніна Соколова Скріншот відео

"Уявіть собі на секунду: а що, якщо нам відсікти всіх на фіг? Ну що, якщо нас вважають всі покидьками, агресорами, стільки років окупації, того, цього. Взяти і відрізати все, відсікти на фіг, якщо ми такі погані! Ось мені цікаво, що буде з Україною? Скільки вона проживе — тиждень у кращому разі?" — уїдливо запитав він.

"Юна Деєнеріс Соколова заливає золото правди в горлянку старшому брату. Так, будь ласка, відсічіться від нас! Це буде найкращий тиждень у житті!" — відповіла вона глашатаю Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова публічно послала путінського пропагандиста Володимира Соловйова за поширення фейків про історію України.

Раніше вона затролила його за безглузду фразу про те, що центр України нібито розташований у Мавзолеї Леніна. Вона зазначила, що в такому разі рупор путінського режиму має залишити територію України, адже столиця країни-агресора стала її частиною.

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