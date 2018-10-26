''Заслати на рудники'': росіяни запропонували ''розірвати'' дівчаток-хуліганок

У Росії подруги-восьмикласниці прикурити від Вічного вогню, а потім спалили на ньому вінок.

Ситуацію зняли камери відеоспостереження в Златоусті Челябінської області, повідомляє НТВ.

Подруги-восьмикласниці прикурити від Вічного вогню, а потім спалили на ньому вінок. Златоуст, Челябінська область pic.twitter.com/UaYXMeXsXd - НТВ (@ntvru) 26 жовтня 2018 р

У коментарях до відео росіяни не приховують свого обурення і спраги помсти. Пропозиції про покарання висуваються звірячі:

"Заслати на рудники", "Відрубати руки і вирізати матки", "Відшмагав нагайками", "Ввести кримінальну відповідальність з 10 років", "Репресувати", "Прив'язати голими до ганебного стовпа", - саме такі шокуючі способи "виховання" висловлюються по відношенню до дітей.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео, яке демонструє масовість мілітаризації дітей в окупованому Росією Криму. Багато хто впевнений, що саме подібне виховання пропагандистами підростаючого покоління могло стати спусковим гачком в справі про масовий розстріл людей в Керчі.