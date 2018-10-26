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''Заслати на рудники'': росіяни запропонували ''розірвати'' дівчаток-хуліганок

16.9тЧитати матеріал російською

У Росії подруги-восьмикласниці прикурити від Вічного вогню, а потім спалили на ньому вінок.

Ситуацію зняли камери відеоспостереження в Златоусті Челябінської області, повідомляє НТВ.

У коментарях до відео росіяни не приховують свого обурення і спраги помсти. Пропозиції про покарання висуваються звірячі:

"Заслати на рудники", "Відрубати руки і вирізати матки", "Відшмагав нагайками", "Ввести кримінальну відповідальність з 10 років", "Репресувати", "Прив'язати голими до ганебного стовпа", - саме такі шокуючі способи "виховання" висловлюються по відношенню до дітей.

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''Заслати на рудники'': росіяни запропонували ''розірвати'' дівчаток-хуліганок

''Заслати на рудники'': росіяни запропонували ''розірвати'' дівчаток-хуліганок

''Заслати на рудники'': росіяни запропонували ''розірвати'' дівчаток-хуліганок

''Заслати на рудники'': росіяни запропонували ''розірвати'' дівчаток-хуліганок

''Заслати на рудники'': росіяни запропонували ''розірвати'' дівчаток-хуліганок

''Заслати на рудники'': росіяни запропонували ''розірвати'' дівчаток-хуліганок

''Заслати на рудники'': росіяни запропонували ''розірвати'' дівчаток-хуліганок

''Заслати на рудники'': росіяни запропонували ''розірвати'' дівчаток-хуліганок

''Заслати на рудники'': росіяни запропонували ''розірвати'' дівчаток-хуліганок

''Заслати на рудники'': росіяни запропонували ''розірвати'' дівчаток-хуліганок

''Заслати на рудники'': росіяни запропонували ''розірвати'' дівчаток-хуліганок

''Заслати на рудники'': росіяни запропонували ''розірвати'' дівчаток-хуліганок

''Заслати на рудники'': росіяни запропонували ''розірвати'' дівчаток-хуліганок

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео, яке демонструє масовість мілітаризації дітей в окупованому Росією Криму. Багато хто впевнений, що саме подібне виховання пропагандистами підростаючого покоління могло стати спусковим гачком в справі про масовий розстріл людей в Керчі.

Місце
Росія
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
незадачливые вырезатели детских маток хоть задумываются, откуда дети переняли такое пренебрежение к памяти павших солдат? может, в двуличном отрицании погибших в Украине российских военных? или в предательстве государством тех идеалов и Советской власти, за которые погибали солдаты ВОВ?
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Тю,а чего не раздеть девочек до трусиков и не прибить к доске на площади?)))
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Бондаренко Сергій
Бондаренко Сергій
У нас в Украине тоже когда-то были дебилы, возмущавшиеся тем, что какие-то девчонки поджарили яичницу на вечном огне. Но по-моему, осквернение чего-то происходит только тогда, когда этому чему-то становится хуже.А от того, что люди прикурили от огня, ни самому огню, ни кому-либо еще хуже не стало.
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