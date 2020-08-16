Відривний календар в СРСР був у кожному домі: в мережі спливли архівні фото

У мережі показали, якими були відривні календарі в СРСР.

Так, на сторінці пабліку "СРСР. Прекрасна країна, в якій ми жили" в Facebook опублікували кілька архівних фото, зазначивши, що "за радянських часів за масовістю і популярністю" відривні календарі були поза конкуренцією.

Такі календарі випускалися на скріпці і бляшаному затиску, були розміром 8х11 см і складалися з 365 відривних сторінок, які потрібно було відривати кожен день.

В СРСР за масовістю і популярністю відривні календарі були поза конкуренцією "СРСР. Прекрасна країна, в якій ми жили" / Facebook

Їхні тиражі перевищували наклади газети "Правда" (щоденне друковане ЗМІ КПРС і найбільш впливове друковане видання в СРСР, – ред.): відривні календарі висіли практично в кожному домі.

На листочку, крім дати, містилася інформація про час сходу / заходу сонця та місяця, тривалості дня, свята, пам'ятні події та інші відомості.

Такі календарики могли містити народні прикмети, рецепти, поради по догляду за собою, розповіді про відомих людей тощо.

Відривний календар за 1976 рік 20th.su

Відривний календар за 1988 рік streetmarket.ru

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