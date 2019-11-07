Відразу почнеться зима: синоптик розповів про погодні аномалії

"Бабине літо", яке триває в Україні, може змінитися різким похолоданням.

"Поточна погода є аномалією як за статистичними показниками, так і за відчуттями, і може розглядатися як повернення тепла, можливо, останнього перед настанням зими", – розповів OBOZREVATEL старший науковий співробітник Українського гідрометеорологічного інституту Владислав Тимофеєв.

За його словами, погоду першого тижня листопада можна назвати аномальною, оскільки "середня добова температура 4 і 5 листопада відзначена вище 13 градусів, а перевищення торкнулися як середнього, так і максимального значення".

За оцінками вченого, це один із проявів глобальної зміни клімату, "яка зазвичай проявляється в підвищенні температури повітря". "Нинішнє листопадове тепло також пов'язано з перенесенням повітря з тропічних районів при взаємодії з великим циклоном над Європою", – додав він.

Період небувалого потепління може змінитися різким похолоданням

За оцінками вченого, "виходячи з аналізу аналогічних процесів, можна сказати, що певний час антициклон ще буде домінувати, обумовлюючи теплу погоду, але після його відступу можливі різкі коливання погодних умов з зниженням температури і сильними опадами". "Такі коливання можливі протягом найближчого місяця", – уточнив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Гідрометцентрі повідомили про те, що небувало тепла погода збережеться в Україні, щонайменше, до 15 листопада.

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