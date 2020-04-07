Відповіді на загадки СРСР, над якими "ламали голову"

Загадки часів СРСР для вирішення яких потрібно витратити чимало часу і бути дуже уважним.

Загадка 1

Заєць хотів втекти до нірки, коли побачив дітей, що вийшли на вулицю. Але втекти не встиг і все ще на зображенні. Знайдіть його.

Загадка 2

Три дівчинки стоять навколо кота. Маша, Оля і Таня. Кому з них належить кіт?

Загадка 3

Назвіть імена дітей. На зображенні п'ять дітей. У одного ім'я Паша, і він стоїть на краю. Якби Аня була близько Олега, то Ігор був би близько хлопчика з таким же ім'ям. У кого яке ім'я?

Відповіді на загадки:

Загадка 1

Загадка 2

Таня – господиня кота, так як свій один бант вона пов'язала коту.

Загадка 3

Зліва направо: Паша, Олег, Ігор, Аня, Ігор.

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