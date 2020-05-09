Відповіді на загадки на логіку, які задають на співбесіді

При співбесіді на роботу HR-менеджери можуть крім стандартних запитань задати головоломку на логіку, щоб краще визначити тямущість майбутнього співробітника.

OBOZREVATEL публікує приклади кількох таких завдань, які можуть виникнути при прийомі на роботі.

Завдання:

5 землекопів за 5 годин викопують 5 м канави. Скільки потрібно землекопів, щоб вирити 100 м канави за 100 годин, якщо продуктивність роботи така ж? Повітряна куля рухається в потоці повітря, в південному напрямку. В якому напрямку будуть майоріти прапори на його гондолі? Чому у яйця один кінець гострий, а інший – тупий? О 12 годині ночі йде дощ. Чи можна очікувати, що через 72 години вигляне сонце? Як варто кинути м'яч, щоб він неодмінно до вас повернувся?

Співбесіда Ілюстрація

Відповіді:

Ті ж 5 землекопів. За 1 годину 5 землекопів викопують 1 м канави. Значить, за 100 годин вони викопають 100 м. Прапори не будуть розвиватися; вони будуть в такому ж стані, як якщо б куля знаходилася на землі при повній тиші. Справа в тому, що відносно повітряної маси, в якій знаходиться куля, вона нерухома, тому прапори будуть перебувати в стані спокою. Така форма дозволяє яйцю не покотитися. Якби яйце було правильною, симетричної форми – наприклад, круглим – воно могло б котитися по прямій. Несиметрична форма змушує яйце рухатися по колу. Тобто якщо воно знаходиться, наприклад, на краю прірви, то шансів покотитись і впасти у яйця менше. Так природа піклується про збереження яйця і його вміст. Ні, сонце не вигляне, тому що через 72 години (три доби) буде 12 години ночі. Потрібно кинути його вгору.

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