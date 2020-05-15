Відповіді на цікаві дитячі загадки із підступом для розуму

Існує кілька дитячих загадок, які можуть застати зненацька дорослих. Для їх вирішення не потрібні точні математичні підрахунки, а тільки логічне мислення.
OBOZREVATEL зібрав цікаві головоломки, які не відразу можна розгадати.
Загадка 1
На підлогу поклали олівець і попросили кількох людей по черзі через нього перестрибнути. Із завданням не впорався ніхто. Чому?
Загадка 2
Ірі та Маші подарували по коробці, в кожній з яких 12 цукерок. Іра з'їла кілька цукерок. Маша з'їла стільки цукерок, скільки залишилося в коробці у Іри. Скільки цукерок залишилося в Іри і Маші на двох?
Загадка 3
У селі жив дивний чоловік. Улюбленою забавою жителів і гостей села була наступна. Диваку пропонували на вибір монету в 10 центів і паперову купюру в 10 доларів. Людина завжди вибирав монету. Чому?
Загадки для розуму
Ілюстрація
Відповідь 1
Тому що олівець поклали впритул до стіни.
Відповідь 2
12 цукерок.
Відповідь 3
Він вибирав монету, тому що знав, що, як тільки він вибере купюру, люди втратять до забави інтерес, і він перестане отримувати монети.
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