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16 травня • оновлено в 03:32
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Відповіді на цікаві дитячі загадки із підступом для розуму

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Існує кілька дитячих загадок, які можуть застати зненацька дорослих. Для їх вирішення не потрібні точні математичні підрахунки, а тільки логічне мислення.

OBOZREVATEL зібрав цікаві головоломки, які не відразу можна розгадати.

Загадка 1

На підлогу поклали олівець і попросили кількох людей по черзі через нього перестрибнути. Із завданням не впорався ніхто. Чому?

Загадка 2

Ірі та Маші подарували по коробці, в кожній з яких 12 цукерок. Іра з'їла кілька цукерок. Маша з'їла стільки цукерок, скільки залишилося в коробці у Іри. Скільки цукерок залишилося в Іри і Маші на двох?

Загадка 3

У селі жив дивний чоловік. Улюбленою забавою жителів і гостей села була наступна. Диваку пропонували на вибір монету в 10 центів і паперову купюру в 10 доларів. Людина завжди вибирав монету. Чому?

Загадки для розуму

Загадки для розуму

Ілюстрація

Відповідь 1

Тому що олівець поклали впритул до стіни.

Відповідь 2

12 цукерок.

Відповідь 3

Він вибирав монету, тому що знав, що, як тільки він вибере купюру, люди втратять до забави інтерес, і він перестане отримувати монети.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
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