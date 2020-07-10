Концентрація уваги добре допомагає в екстрених ситуаціях і при вирішенні складних завдань. Для тренування зору і більшого зосередження уваги створюються різні вправи.

Портал "Пікабу" запропонував шість задачок, які допоможуть протестувати рівень уваги.

1. Чий силует на зображенні?

Відповіді на малюнки-загадки, які обманюють зір

2. Де сховався напис "Знижка 100%"?

Відповіді на малюнки-загадки, які обманюють зір

3. Скільки трикутників на малюнку? (рахуйте тільки чисті фігури, всередині яких немає зміни кольору)

Відповіді на малюнки-загадки, які обманюють зір

4. Скільки грошових купюр загубили на вулицях міста?

Відповіді на малюнки-загадки, які обманюють зір

5. Чи є на зображенні реклама смартфонів?

Відповіді на малюнки-загадки, які обманюють зір

6. Скільки усміхнених котиків на зображенні?

Відповіді на малюнки-загадки, які обманюють зір

Відповіді:

1. Дідусь з паличкою

2. На табличці праворуч, поруч з людиною в окулярах

3. 28. Ви ж порахували ялинки?

4. 11

5. Ні, на плакаті справа реклама стільникового оператора.

6. 9

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