Відповіді на малюнки-загадки, які обманюють зір
Концентрація уваги добре допомагає в екстрених ситуаціях і при вирішенні складних завдань. Для тренування зору і більшого зосередження уваги створюються різні вправи.
Портал "Пікабу" запропонував шість задачок, які допоможуть протестувати рівень уваги.
1. Чий силует на зображенні?
Відповіді на малюнки-загадки, які обманюють зір
2. Де сховався напис "Знижка 100%"?
Відповіді на малюнки-загадки, які обманюють зір
3. Скільки трикутників на малюнку? (рахуйте тільки чисті фігури, всередині яких немає зміни кольору)
Відповіді на малюнки-загадки, які обманюють зір
4. Скільки грошових купюр загубили на вулицях міста?
Відповіді на малюнки-загадки, які обманюють зір
5. Чи є на зображенні реклама смартфонів?
Відповіді на малюнки-загадки, які обманюють зір
6. Скільки усміхнених котиків на зображенні?
Відповіді на малюнки-загадки, які обманюють зір
Відповіді:
1. Дідусь з паличкою
2. На табличці праворуч, поруч з людиною в окулярах
3. 28. Ви ж порахували ялинки?
4. 11
5. Ні, на плакаті справа реклама стільникового оператора.
6. 9
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