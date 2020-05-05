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6 травня • оновлено в 07:23
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Відповіді на дитячі загадки, які навіть дорослого поставлять в глухий кут

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Опубліковані цікаві головоломки для дітей, які можуть поставити навіть дорослого в глухий кут.

Для вирішення цих завдань потрібно логічно подумати та правильно порахувати і тоді відповідь виявиться на поверхні.

Загадка 1

Капелюх коштує $20. У покупця банкнота в $100. Але у продавця немає здачі, і він розмінює сотню у сусіда. Після відходу покупця з'ясовується, що $100 були фальшивими. Продавець повертає сусідові $100. Який збиток продавця?

Відповіді на дитячі загадки, які навіть дорослого поставлять в глухий кут

Відповідь

У підсумку, продавець взяв у сусіда справжні $100 і віддав йому справжні $100 – ніякого збитку.

2. Продавець отримав від покупця фальшиву сотню і віддав за неї капелюх ($20) і здачу ($80)

Збиток – $100

Відповіді на дитячі загадки, які навіть дорослого поставлять в глухий кут

Загадка 2

У магазині деякі годинники б'ють 24 рази на добу, інші б'ють 156 разів, а деякі 180 раз на добу. А вже одні і зовсім б'ють 228 разів щодня. При цьому всі годинники справні. Чому так відбувається?

Відповіді на дитячі загадки, які навіть дорослого поставлять в глухий кут

Відповідь

Годинники, що відбивають 156 ударів, б'ють один раз кожну годину, двічі о 2 годині і так далі. Враховуйте при цьому, що так відбувається двічі на добу. Годинники, що відбивають 180 ударів, додатково б'ють кожні півгодини. А годинник з 228 ударами б'ють в п'ятнадцять хвилин і без п'ятнадцяти кожної години.

Відповіді на дитячі загадки, які навіть дорослого поставлять в глухий кут

Загадка 3

Скільки лайків збере фото Юрія, якщо тільки одне твердження вірне?

  1. Фото отримала не менше 85 лайків

  2. Фото отримало менше 85 лайків

  3. Фото отримало хоча б 1 лайк

Відповіді на дитячі загадки, які навіть дорослого поставлять в глухий кут

Відповідь

Фото Юрія отримало 1 лайк.

Відповіді на дитячі загадки, які навіть дорослого поставлять в глухий кут

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі 5 дитячих загадок, які можуть заплутати навіть дорослих.

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Автор
Тимур Григоренко
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Пихто Дід
Пихто Дід
Последняя задача неправильная. Должно быть так: «…если только одно утверждение НЕ верно»
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