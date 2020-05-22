Відповіді на дитячі загадки, які часом не під силу розгадати дорослим
Часом дитячі загадки виявляються не під силу дорослим, хоча на перший погляд здаються дуже простими.
Для вирішення головоломок потрібно думати як діти, адже ці завдання не вимагають складних обчислень. OBOZREVATEL пропонує вам знайти рішення для наступних задачок:
1. Яке колесо не крутиться під час правого розвороту?
2. Це нежива істота, але у неї є 5 пальців.
3. Яке слово в словнику написано неправильно?
4. Вантажівка їхала в село. По дорозі вона зустріла 4 легкові машини. Скільки машин їхало в село?
5. Якою рукою краще розмішувати чай?
6. Нагодуй мене, і я жити, але дай води – і я помру. Хто я?
7. Хто ходить сидячи?
8. Народжуються – летять, живуть – лежать, вмирають – спливають.
9. Що намокає, поки сушить?
10. Чим більше з неї береш, тим більше стає. Що це?
Відповіді:
1. Запасне колесо
2. Рукавичка
3. Неправильно
4. Одна машина
5. Краще ложечкою
6. Вогонь
7. Шахіст
8. Сніжинки
9. Рушник
10. Яма
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