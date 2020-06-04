Відповіді на 7 дитячих загадок, які відразу нелегко розгадати
Існують такі дитячі загадки, який можуть поставити в глухий кут дорослу людину. Адже для їх вирішення потрібно застосувати кмітливість.
OBOZREVATEL пропонує вам відповісти на сім таких задачок:
Я завжди десь між небом і землею, завжди на відстані. Якщо спробувати до мене підкрастися – я буду віддалятися.
Йшов чоловік з дружиною, брат з сестрою і шурин із зятем. Скільки всіх?
Я живу тільки там, де є світло, але тільки воно посвітить прямо на мене – я вмираю.
Що може подорожувати по світу, залишаючись в одному і тому ж кутку?
У якого слона немає хобота?
Увечері мені дають завдання на ранок. Я завжди його виконую, але мене все одно лають. Хто я?
Що завжди збільшується і ніколи не зменшується?
Відповіді:
Обрій
Троє
Тінь
Поштова марка
У шахового
Будильник
Вік людини
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