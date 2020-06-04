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4 червня • оновлено в 21:09
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Відповіді на 7 дитячих загадок, які відразу нелегко розгадати

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Існують такі дитячі загадки, який можуть поставити в глухий кут дорослу людину. Адже для їх вирішення потрібно застосувати кмітливість.

OBOZREVATEL пропонує вам відповісти на сім таких задачок:

  • Я завжди десь між небом і землею, завжди на відстані. Якщо спробувати до мене підкрастися – я буду віддалятися.

  • Йшов чоловік з дружиною, брат з сестрою і шурин із зятем. Скільки всіх?

  • Я живу тільки там, де є світло, але тільки воно посвітить прямо на мене – я вмираю.

  • Що може подорожувати по світу, залишаючись в одному і тому ж кутку?

  • У якого слона немає хобота?

  • Увечері мені дають завдання на ранок. Я завжди його виконую, але мене все одно лають. Хто я?

  • Що завжди збільшується і ніколи не зменшується?

Дитячі загадки

Дитячі загадки

Ілюстрація

Відповіді:

  • Обрій

  • Троє

  • Тінь

  • Поштова марка

  • У шахового

  • Будильник

  • Вік людини

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Автор
Тимур Григоренко
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