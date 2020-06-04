Відповіді на 7 дитячих загадок, які відразу нелегко розгадати

Існують такі дитячі загадки, який можуть поставити в глухий кут дорослу людину. Адже для їх вирішення потрібно застосувати кмітливість.

OBOZREVATEL пропонує вам відповісти на сім таких задачок:

Я завжди десь між небом і землею, завжди на відстані. Якщо спробувати до мене підкрастися – я буду віддалятися.

Йшов чоловік з дружиною, брат з сестрою і шурин із зятем. Скільки всіх?

Я живу тільки там, де є світло, але тільки воно посвітить прямо на мене – я вмираю.

Що може подорожувати по світу, залишаючись в одному і тому ж кутку?

У якого слона немає хобота?

Увечері мені дають завдання на ранок. Я завжди його виконую, але мене все одно лають. Хто я?

Що завжди збільшується і ніколи не зменшується?

Дитячі загадки Ілюстрація

Відповіді:

Обрій

Троє

Тінь

Поштова марка

У шахового

Будильник

Вік людини

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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