Коронавірус в Кременчуці? Лікар розповіла, коли ситуація з пацієнтом проясниться

Лікар з Кременчука Полтавської області розповіла, коли варто чекати результату перевірки студента, якого госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Результати аналізів відправили в Полтаву, відповідь може прийти в протягом 3-4 днів, розповіла "Апострофу" завідуюча відділенням профілактики інфекційних захворювань Кременчуцького лабораторного центру Лариса Коровина.

ТСН

"У Чернівцях результат отримали на третій день, в Житомирській області - приблизно так само на третій-четвертий день. У нас матеріал вже в Полтаві, але враховуючи, що зараз вихідні, важко сказати, коли буде результат. Але я сподіваюся, вкладуться в 3 4 дня", – зазначила вона.

Також Коровина розповіла, що хворий знаходиться в боксової палаті інфекційного відділення. Його вже протестували на грип А і Б, і внаслідок виявився негативним. Але це ще потрібно підтвердити.

"Стан його задовільний. Є історія подорожей, на основі якої поставлений діагноз. Відомо, що він подорожував, прибув до Кременчука і після цього у нього з'явилися ознаки гострого респіраторного захворювання", – уточнила лікар.

Вона додала, що зараз перевіряється інформація про те, з ким контактував пацієнт.

"Він живе в приватному будинку, четверо його близьких людей зараз на самоізоляції. З ними зв'язалися сімейні лікарі, вони тримають ситуацію під контролем", – підкреслила Коровина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, студента Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 13 березня госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Хлопець відвідував Швецію, Фінляндію, Естонію, до України він повернувся 5 березня, а 12 березня в нього піднялася температура.

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