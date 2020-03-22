Нефьодова рознесли за скандал із масками: опубліковано докази

Глава Державної митної служби України Максим Нефьодов дозволив задекларувати дві партії респіраторів, відправлених до Іспанії з 2 по 4 березня, за істотно заниженою вартістю.

Як повідомив у блозі на OBOZREVATEL глава громадянської платформи "Нова Країна" Віталій Манько, експорт респіраторів класу FFP3, виробництва ТОВ "НВП "БУК", загальною кількістю 204 тис. штук призвів до приховування від оподаткування понад 14 млн грн (щоб подивитися документи, проскрольте новину до кінця).

Максим Нефьодов

Проаналізувавши дві декларації товару, які Нефьодов опублікував у своєму Facebook, Манько підрахував, що:

статистична вартість одного респіратора FFP3 склала 4,6 коп/шт,

контрактна вартість одного респіратора FFP3 кількістю 104 тис. – 1,84 грн/шт,

контрактна вартість одного респіратора FFP3 кількістю 100 тис. – 1,92 грн/шт.

При цьому, за його словами, номінальна ринкова ціна даного товару станом на 2018-2019 роки становила від 50 до 80 грн за шт.

"Середня похибка цін, зазначених у деклараціях, становить 3800%. Вартість товару занижена у 38 разів", – зазначив Манько.

Він наголосив, що сумарна розрахункова ринкова вартість експортованих респіраторів становить $593 478 замість $15 600, зазначених у документах.

Таким чином, за підрахунками Манька, прихована від оподаткування сума на стороні України – приблизно $577 878, або за курсом НБУ на день поставки становить 14 210 026 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі іспанського телеканалу показали розвантаження респіраторів виробництва харківської компанії BUK. При цьому в сюжеті не було зазначено, яку кількість респіраторів закупила Іспанія в Україні і коли це було зроблено.

У відповідь Нефьодов заявив, що вивезення партії українських респіраторів в Іспанію було законним і здійснене до заборони на експорт медобладнання і ліків.

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