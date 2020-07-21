Як COVID-19 поводиться на сонці та скільки чекати вакцину від коронавірусу. Інтерв'ю з інфекціоністкою

Вакцина від коронавірусу може з'явитися на початку 2021 року, але в обмежених обсягах. Масове виробництво повинні налагодити лише через рік. За наявності сильного імунітету людина може перехворіти COVID-19 безсимптомно.

Відпочинок на сонці не робить позитивного впливу на імунну систему. Про це та інше в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповіла завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти, професорка, докторка медичних наук Алла Волоха.

– Міжнародна організація "1 Day Sooner", яка проводить тестування нових вакцин від коронавірусу, заявила про бажання навмисно заражати волонтерів, які пройшли вакцинацію. На їхню думку, це суттєво прискорить процес розроблення вакцини. Ви згодні з цим?

– Це складне питання. Такі речі повинні розглядатися з позиції етики. Це не повинно суперечити Гельсінській декларації щодо біоетичних моментів клінічних досліджень.

– Власне, вони і говорять, що з етичним обґрунтуванням можуть бути проблеми.

– Так, без такого дозволу ми не можемо проводити клінічні дослідження.

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– А суто теоретично – чи дійсно так можна випробовувати ефективність вакцини?

– Ефективність вакцини в плані захисту від інфекції У звичайному режимі оцінюється як запобігання захворювання під час контакту з хворим. Це оцінюють так звані постмаркетингові дослідження ефективності вакцин. Зазвичай вони дійсно вимагають багато часу – навіть не місяці, а роки. Тому що контакти з хворими відбуваються не так часто.

Але ефективність вакцини щодо захисту від інфекції, напевно, можна оцінити, якщо взяти добровольців в якомусь регіоні, де дуже багато інфікованих. Або, наприклад, якщо серед волонтерів будуть медичні працівники, які часто контактують із хворими. В такому разі ефективність набагато простіше оцінити, ніж у загальній популяції, де контактів із хворими набагато менше.

– Кажуть про "вакцини-кандидати"...

– Так, їх дуже багато.

– Чи є серед них такі, що заслуговують на увагу, потенційно ефективні?

– Звичайно, є.

– За вашими оцінками, коли ми зможемо купити вакцину від коронавірусу в будь-якій аптеці або зробити щеплення в будь-якій клініці?

– Я думаю, вакцина може бути наступного року. На початку року вона з'явиться в тих країнах, які її розробляють, для інших країн – уже пізніше, десь через рік, не раніше.

Але в будь-якій клініці, в будь-якій аптеці... Можливо, буде поки обмежена кількість. Тому що, навіть якщо почнеться виробництво, все одно вакцини не буде відразу дуже багато і для всіх.

Можливо, на перших порах буде тільки для медпрацівників, у яких найбільше контактів, якщо вони не інфіковані. Тому що це питання, скільки з нас залишаться неінфікованими через пів року-рік.

Вакцина від коронавірусу може з'явитися на початку 2021 року

– Лікарі кажуть, що колективний імунітет – це поки теорія, на практиці його ніхто не бачив.

– Чому ж? Колективний імунітет ми бачили на практиці щодо інших інфекцій. Наприклад, коли всі хворіли. Коли він знижувався через 5 років, виникала наступна епідемія. Коли підвищувався, рівень захворюваності знижувався. Це були природні періодичні підйоми захворюваності під час зниження колективного імунітету.

Нині колективного імунітету в захисті від кору ми досягаємо завдяки вакцинації. Якщо є хороший захист, епідемія не виникає. Але для кожної інфекції – своє охоплення. Наприклад, для запобігання кору за допомогою вакцинації – близько 95 %. Тоді точно не буде кору, не буде навіть спалахів.

– А як ідуть справи з колективним імунітетом від коронавірусу?

– Ми можемо ґрунтуватися на даних інших інфекцій, тих же коронавірусних, які були раніше. За попередніми даними, хоча б 60–70 %. Це не припиняє захворюваність повністю, але істотно знижує. Тоді можуть виникати якісь локальні спалахи, але неможливі епідемії, тому що в більшої частини населення є імунітет.

– Говорять про те, що імунітет від коронавірусу може бути досить нетривалим – усього на 3–4 місяці.

– Ми поки не можемо цього знати. Але навіть якщо знижуються антитіла, все одно є клітинний імунітет, який ми виміряємо.

Звичайно, ми будемо дивитися. Якщо дійснов більшості людей, які перехворіли, знизиться імунітет і вони знову захворіють, це дасть нам підстави говорити, що імунітет нетривалий, швидко знижується. Але поки ми не бачимо великої кількості повторних захворювань. Є лише поодинокі повідомлення.

– З чим пов'язані випадки повторного зараження?

– Вони можуть бути пов'язані з якимось індивідуальними особливостями імунної системи. У частини людей імунна система може погано відповідати на інфекцію, як і на вакцинацію. Є близько 5 % людей, які через якісь причини не виробляють імунну відповідь на вакцинацію.

– Є така річ, як вірусне навантаження. Лікарі кажуть, що, якщо людина використовує маску, вона повністю не захищає від вірусу, але знижує вірусне навантаження, й імунітет може впоратися з цим завданням.

– Що таке вірусне навантаження? Це кількість вірусу в одному мілілітрі крові. Коли вірус розмножується в організмі, можна поміряти конкретну кількість вірусу в крові, яка відображає активність інфекції. Але в цьому випадку, як я розумію, мається на увазі, що, якщо інфікуюча кількість вірусних частинок буде меншою, то тоді і розмноження вірусу в організмі буде меншим.

Напевно, якоюсь мірою може бути кореляція. Але я не думаю, що в 100 % випадків. Це теж залежить від імунної системи, наскільки добре вона контролює вірус. Якщо добре, то навіть велика кількість вірусу може потрапити в організм й не викликати захворювання. Або людина перехворіє в легкій безсимптомній формі. У деяких людей, навпаки, кількість вірусу може бути невелика, але імунна система контролює його погано, і тоді все одно буде велике вірусне навантаження.

Але люди, які мають великий контакт із хворими, наприклад ті, які працюють у реанімації, в інфекційних відділеннях, стикаються з великою кількістю вірусу. Ми пам'ятаємо, як на початку пандемії вмирали лікарі, які контактували часто з хворими й були погано захищені. Певною мірою це має значення.

– У такому разі виникає законне питання: чи слід в ситуації пандемії коронавірусу нам усім зміцнювати імунітет?

– Скажімо так: головне його не руйнувати та підтримувати його нормальну роботу. Чи можемо ми сильно вплинути на нього позитивно? Це складне питання.

Усі вважають, що вітаміни зміцнюють імунітет. Це не доведено. Але ми повинні отримувати достатню кількість усіх харчових речовин, не тільки вітамінів – потрібні також білки, жири, вуглеводи, тому що з білків будуються клітини в організмі, зокрема і клітини імунної системи. Усе повинно бути збалансовано – харчування, фізичне навантаження, відпочинок.

Якщо загалом організм працює нормально і у нього хороша імунна система, немає жодних вроджених порушень імунітету, то головне – нічим її не порушувати, не допускати негативних впливів.

Але якимось способом посилити імунітет – це нереально. Це міф.

– А як же відпочинок на сонечку, засмага, вітамін D?

– Відпочинок на сонечку в міру – позитивний для імунної системи. Вітамін D – так, він повинен бути в достатній кількості. Так, сонце стимулює вироблення вітаміну D, він теж важливий для роботи імунної системи, але сонця не повинно бути багато.

Усе повинно бути в міру – без перегрівання, обгорання, тому що в такому разі це може давати негативний ефект.

Надмірний відпочинок на сонці негативно позначається на імунній системі

– Зараз усі кинулися на моря, які нам доступні. Практично скрізь – стовпотворіння, жодних масок ...

– Нічого корисного в цьому точно не бачу. Зрозуміло, що це, напевно, якесь психологічне розвантаження для людей, які абсолютно втомилися від карантину. Вони хочуть відволіктися від усього цього.

Психологічно це, можливо, і корисно, але щодо коронавірусу – небезпечно в плані інфекційних захворювань.

– Кажуть, коронавірус досить агресивний, заразний вірус.

- Скажімо так: він помірно заразний. Я не можу сказати, що він дуже заразний. Наприклад, вірус кору набагато більш заразний.

– Уявімо ситуацію: людина з прекрасним імунітетом зайшла в магазин, на неї кашлянув людина, яка хвора коронавірусною хворобою. Він може не заразитися?

– Він може заразитися і перенести це безсимптомно, і навіть не дізнається про це.