Українців у Європі поки не чекають через COVID-19: як не зіпсувати відпустку й що потрібно знати кожному

Історія з застряглими в Афінах українцями вкотре довела, що нас поки не чекають у країнах ЄС через ситуацію з коронавірусом. Люди, які вже купили подорож до Греції, терміново переносять відпустки або змінюють плани і летять до Туреччини.

Коли можна буде без проблем відпочити в країнах Європи, експерти губляться в здогадах. Найбільш песимістичні прогнози – не раніше від вересня.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Замість Греції пропонують Туреччину

Після того як 17 українців із дітьми застрягли в ізоляторі аеропорту Афін, в українських туристичних агентствах спостерігається невеликий переполох. "Ми, звичайно, за останній час уже звикли до форс-мажорів, тому несподіване рішення не пускати українців не дуже налякало. У мене, наприклад, є пара клієнтів, які Грецію на липень купили ще в січні. Одні вирішили відпустку не відкладати, а летіти до Туреччини. Друга сім'я хоче в Грецію і буде чекати до кінця літа. Звичайно, всі засмучені", – розповіла OBOZREVATEL одна з менеджерок відомого туроператора.

OBOZREVATEL продзвонив кілька агентств і попросив продати тур у Грецію. "Ну ви ж знаєте ситуацію з Грецією, зараз ми не продаємо. Спокійно можна полетіти тільки в Туреччину. Ніяких тестів, ніякої самоізоляції", – відповіли в турфірмі на Бессарабці в Києві.

"Якщо хочете відпочити зараз, то тільки Туреччина і Албанія. Там нічого від вас не потрібно. Чорногорія і Хорватія вимагають результати тесту на ПЛР. До того ж їх потрібно здати не раніше ніж за 72 години до прильоту. Плюс по Чорногорії потрібна обов'язкова обсервація після повернення. Або можна здати тест і результат відіслати в спеціальний додаток. Але скажу вам по секрету, моя мама в червні літала на відпочинок. Після повернення два тижні провела на самоізоляції. Їй тільки один раз подзвонили і все. Тож як пощастить. Після Єгипту теж потрібна самоізоляція, ціни дуже хороші. Якщо у вас є можливість після відпустки два тижні працювати віддалено, то можна розглядати", – уточнила менеджерка в турагентстві на вул. Шевченка в столиці.

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Нас пустять не раніше осені?

Представники турбізнесу поки не можуть дати точної відповіді, коли ж нарешті для українців відкриють можливість їздити на відпочинок до Європи.

"Точної дати ніхто не назве. Дозволять лише тоді, коли ми будемо відповідати нормі хворих на тисячу осіб. Можливо, це буде в липні або серпні. Поки залишається здогадуватися", – вважає директор туристичної компанії "Поїхали з нами" Олег Кулик.

Глава Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Ігор Голубаха теж вагається з точною відповіддю. "Чартери в Грецію перенесли на 15 липня. Тоді в ЄС затвердять список тих, кого пускатимуть. Якщо нас не буде в їхньому списку, то новий розгляд відбудеться вже 1 серпня. Але з такими тенденціями, як ми дотримуємося умови адаптивного карантину, ми в новий список можемо знову не потрапити", – каже він.

Греція поки не чекає українських туристів Hotels24

Неофіційно представники туристичного ринку зазначають, що в ліпшому разі двері в Європу для нас відчинять у вересні. "Це за найоптимістичнішими прогнозами, якщо наша статистика щодо коронавірусу піде на спад. А так можна сказати, що туристичний сезон ми ... проспали", – говорить один із керівників туркомпанії.

Поки можна лише втішатися оптимістичними прогнозами робочої групи Національної академії України з математичного моделювання проблем, пов'язаних із COVID-19. Учені кажуть, що до кінця цього тижня поширення коронавірусу сповільниться. Середня кількість становитиме 876 осіб (минулого тижня – 1143).

Перед поїздкою дивіться карту

Чим може обернутися подорож в країни Європи, де в'їзд для українців ще закритий, можна переконатися на прикладі ситуації в Афінах. Окрім того, що люди виявилися в некомфортних умовах в аеропорту (вони скаржаться на відсутність їжі, води, матраців і бруд у приміщенні, де їм доводиться перебувати), їм загрожує депортація й заборона на в'їзд до Греції на кілька років.

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У МЗС обіцяють цього не допустити і радять уважно перевіряти інформацію про правила прийому країни, куди ви зібралися. Для цього на сайті міністерства створено інтерактивну карту.

Також у відомстві зазначають, що в будь-якому разі в умовах складної ситуації з коронавірусом не потрібно без потреби виїжджати за кордон.

Туреччина приймає українських туристів без тестів і обсервації. makintour.com

Крім цього, турексперт Валерія Овсяник радить перевірити сайт МОЗ України на предмет списку червоних і зелених країн. Від цього буде залежати, чи доведеться вам проходити самоізоляцію і здавати тести після повернення або ж можна буде спокійно вийти на роботу і продовжити свої справи.

"Але все одно 100% гарантії вам ніхто не дасть. Тому що рішення впускати вас чи ні ухвалює візовий офіцер на місці. Завжди так було й нічого не змінилося", – підкреслює вона.

Відсутність туалетів і шмон на кордоні

Відпочивальники вже діляться своїми враженнями. Так Вікторія Аронова на своїй сторінці в Facebook розповіла, як вона добиралася до Хорватії через Угорщину, в якій для українців дозволено лише транзитний переїзд.

"Ми давно, торік, купили тур до Хорватії. Довелося почекати всього тиждень від початкової дати, як нас почали пускати. Правда, Угорщина такого рішення не прийняла. І тому замість того, щоб після 3-4 годин Будапешта спокійно заночувати біля озера Балатон, ми цілий день їхали транзитом. Угорська межа – це окрема історія. Нас усіх із валізами вивели з автобуса і змусили показати все, що там було. До того ж бридко сміючись. На додачу не пустили ні в один туалет на кордоні й далі зробити зупинку можна було далеко не завжди. Ми, наприклад, зупинилися через годину-півтори. Потім вони не хотіли випускати в Хорватію", – написала Вікторія.