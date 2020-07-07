Українців у Європі поки не чекають через COVID-19: як не зіпсувати відпустку й що потрібно знати кожному

Історія з застряглими в Афінах українцями вкотре довела, що нас поки не чекають у країнах ЄС через ситуацію з коронавірусом. Люди, які вже купили подорож до Греції, терміново переносять відпустки або змінюють плани і летять до Туреччини.

Коли можна буде без проблем відпочити в країнах Європи, експерти губляться в здогадах. Найбільш песимістичні прогнози – не раніше від вересня.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Замість Греції пропонують Туреччину

Після того як 17 українців із дітьми застрягли в ізоляторі аеропорту Афін, в українських туристичних агентствах спостерігається невеликий переполох. "Ми, звичайно, за останній час уже звикли до форс-мажорів, тому несподіване рішення не пускати українців не дуже налякало. У мене, наприклад, є пара клієнтів, які Грецію на липень купили ще в січні. Одні вирішили відпустку не відкладати, а летіти до Туреччини. Друга сім'я хоче в Грецію і буде чекати до кінця літа. Звичайно, всі засмучені", – розповіла OBOZREVATEL одна з менеджерок відомого туроператора.

OBOZREVATEL продзвонив кілька агентств і попросив продати тур у Грецію. "Ну ви ж знаєте ситуацію з Грецією, зараз ми не продаємо. Спокійно можна полетіти тільки в Туреччину. Ніяких тестів, ніякої самоізоляції", – відповіли в турфірмі на Бессарабці в Києві.

"Якщо хочете відпочити зараз, то тільки Туреччина і Албанія. Там нічого від вас не потрібно. Чорногорія і Хорватія вимагають результати тесту на ПЛР. До того ж їх потрібно здати не раніше ніж за 72 години до прильоту. Плюс по Чорногорії потрібна обов'язкова обсервація після повернення. Або можна здати тест і результат відіслати в спеціальний додаток. Але скажу вам по секрету, моя мама в червні літала на відпочинок. Після повернення два тижні провела на самоізоляції. Їй тільки один раз подзвонили і все. Тож як пощастить. Після Єгипту теж потрібна самоізоляція, ціни дуже хороші. Якщо у вас є можливість після відпустки два тижні працювати віддалено, то можна розглядати", – уточнила менеджерка в турагентстві на вул. Шевченка в столиці.

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Нас пустять не раніше осені?

Представники турбізнесу поки не можуть дати точної відповіді, коли ж нарешті для українців відкриють можливість їздити на відпочинок до Європи.

"Точної дати ніхто не назве. Дозволять лише тоді, коли ми будемо відповідати нормі хворих на тисячу осіб. Можливо, це буде в липні або серпні. Поки залишається здогадуватися", – вважає директор туристичної компанії "Поїхали з нами" Олег Кулик.

Глава Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Ігор Голубаха теж вагається з точною відповіддю. "Чартери в Грецію перенесли на 15 липня. Тоді в ЄС затвердять список тих, кого пускатимуть. Якщо нас не буде в їхньому списку, то новий розгляд відбудеться вже 1 серпня. Але з такими тенденціями, як ми дотримуємося умови адаптивного карантину, ми в новий список можемо знову не потрапити", – каже він.

Греція поки не чекає українських туристів Hotels24

Неофіційно представники туристичного ринку зазначають, що в ліпшому разі двері в Європу для нас відчинять у вересні. "Це за найоптимістичнішими прогнозами, якщо наша статистика щодо коронавірусу піде на спад. А так можна сказати, що туристичний сезон ми ... проспали", – говорить один із керівників туркомпанії.

Поки можна лише втішатися оптимістичними прогнозами робочої групи Національної академії України з математичного моделювання проблем, пов'язаних із COVID-19. Учені кажуть, що до кінця цього тижня поширення коронавірусу сповільниться. Середня кількість становитиме 876 осіб (минулого тижня – 1143).

Перед поїздкою дивіться карту

Чим може обернутися подорож в країни Європи, де в'їзд для українців ще закритий, можна переконатися на прикладі ситуації в Афінах. Окрім того, що люди виявилися в некомфортних умовах в аеропорту (вони скаржаться на відсутність їжі, води, матраців і бруд у приміщенні, де їм доводиться перебувати), їм загрожує депортація й заборона на в'їзд до Греції на кілька років.

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У МЗС обіцяють цього не допустити і радять уважно перевіряти інформацію про правила прийому країни, куди ви зібралися. Для цього на сайті міністерства створено інтерактивну карту.

Також у відомстві зазначають, що в будь-якому разі в умовах складної ситуації з коронавірусом не потрібно без потреби виїжджати за кордон.

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Крім цього, турексперт Валерія Овсяник радить перевірити сайт МОЗ України на предмет списку червоних і зелених країн. Від цього буде залежати, чи доведеться вам проходити самоізоляцію і здавати тести після повернення або ж можна буде спокійно вийти на роботу і продовжити свої справи.

"Але все одно 100% гарантії вам ніхто не дасть. Тому що рішення впускати вас чи ні ухвалює візовий офіцер на місці. Завжди так було й нічого не змінилося", – підкреслює вона.

Відсутність туалетів і шмон на кордоні

Відпочивальники вже діляться своїми враженнями. Так Вікторія Аронова на своїй сторінці в Facebook розповіла, як вона добиралася до Хорватії через Угорщину, в якій для українців дозволено лише транзитний переїзд.

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"Ми давно, торік, купили тур до Хорватії. Довелося почекати всього тиждень від початкової дати, як нас почали пускати. Правда, Угорщина такого рішення не прийняла. І тому замість того, щоб після 3-4 годин Будапешта спокійно заночувати біля озера Балатон, ми цілий день їхали транзитом. Угорська межа – це окрема історія. Нас усіх із валізами вивели з автобуса і змусили показати все, що там було. До того ж бридко сміючись. На додачу не пустили ні в один туалет на кордоні й далі зробити зупинку можна було далеко не завжди. Ми, наприклад, зупинилися через годину-півтори. Потім вони не хотіли випускати в Хорватію", – написала Вікторія.