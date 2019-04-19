Відомого нардепа облили фекаліями в Одесі: фото, відео

Народного депутата (позафракційний) Мустафу Найєма 19 квітня облили нечистотами в Одесі.

Інцидент стався, коли він входив на територію Літнього театру разом із соратниками, щоб підтримати активістів у боротьбі за збереження території, передає "Українська Служба Інформації".

"Нечистоти вилили з відра зверху арки театру на голови Мустафи Найєма й делегації, коли вони входили всередину. Також київських гостей закидали гумовими фалоімітаторами", — йдеться в повідомленні.

"Українська Служба Інформації"

"Українська Служба Інформації"

"Українська Служба Інформації"

"Українська Служба Інформації"

Один із учасників нападу незадовго до інциденту позував на камеру зі своєю "зброєю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва фекаліями облили двох нардепів.

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