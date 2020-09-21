Відомий волонтер попередив українців про важку зиму через недбалість до COVID-19

Засновник одного з найбільших фондів допомоги військовослужбовцям Віталій Дейнега вважає, що взимку Україна чекає новий спалах коронавірусу.

На своїй сторінці в Facebook він висловив думку, що нинішні показники захворюваності – це тільки початок і в країні буде нова хвиля локдаунів.

"У завтрашній статистиці щодо COVID-19 буде мама мого друга. Буде в графі померлих. У статистиці за суботу там з'явилася моя дружина, в графі "нові захворювання". Їй важко, але поки без паніки. Хвороба – це не прикол, що не змова і не вигадка. Вона важко переноситься, вона не лікується (тільки симптоми і супутні захворювання). Вона вбиває", – зазначив волонтер.

Дейнега наголосив, що з настанням холодів в маршрутках стане ще тісніше, а вікна там будуть закриті. До того ж, вже три тижні діти ходять в школи і дитсадки, а сезон відпусток закінчився і все більше людей з'являються на роботах. Також волонтер підкреслив, що в Києві черги на КТ необхідно чекати по два тижні.

"Я думаю, що всіх нас чекає нова хвиля локдаунів, найімовірніше після виборів, коли буде вже пізно. Я думаю, що ця зима буде холодною і злою як ніколи до цього. Ніколи крім зими 2014-2015 років, але тоді смерть гуляла тільки на фронті, а зараз фронт за кожним вікном, в кожній маршрутці, за кожним столом в офісі", – написав Дейнега.

На його думку, взимку настане колапс медичної системи в окремих регіонах.

Причиною тому Дейнега вважає не тільки недостатні зусилля влади, а й ставлення до пандемії самих українців.

"Що робити з тирчачими носами у метро? Що робити з людьми, які мали контакт з хворим і, усе одно, пхаються кудись з дому бо "треба"? Що робити з продавцями та офіціантами зі спущеними масками? А з фразою "та ладно, у нас можна і так"? Справа в тому, що ми в одному човні, друзі і вороги, вата і патріоти, прихильники Володимира і Петра. Не всіх чекатимуть іноземні клініки, і не всім з нас вони здатні допомогти", – підсумував волонтер.

Facebook Віталія Дейнеги.

Facebook Віталія Дейнеги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 21 вересня в Україні офіційно були підтверджені 178 353 випадки коронавірусної інфекції. З них 2675 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 3583 людини (+26 за добу), а 78 184 пацієнтів (+672) повністю побороли хворобу.