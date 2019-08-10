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Відомий український курорт накрила піщана буря: опубліковано відео

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Жителів і відпочивальників популярного українського курорту Кирилівка Запорізької області шокувала піщана буря, яка накрила регіон.

Як повідомило видання "РІА Мелітополь", подібні метеорологічні явища можна зустріти в посушливих і напівпосушливих місцевостях, для Кирилівки ж вони не типові.

На фото і відео очевидці зняли, як пил піднімається в повітря із земної поверхні, що істотно погіршує видимість.

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Пилова буря в Кирилівці

Пилова буря в Кирилівці

РБК-Україна

Пилова буря сильно налякала жителів і відпочивальників області, незважаючи на те, що виглядала вона досить красиво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 3 серпня, в Одесі пройшла масштабна злива. У результаті в місті затопило вулиці, забили грязьові фонтани і трапилися зсуви.

Недалеко від села Південне Білгород-Дністровського району Одеської області 25 вихованців спортивної школи потрапили в пастку потужної бурі, що накрила регіон.

У селі Молога Білгород-Дністровського району через негоду зійшов селевий потік, який убив одну людину. Він був такої сили, що зміг зірвати з фундаменту двоповерховий будинок.

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Місце
Україна Запоріжжя
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