Відомий український бізнесмен про виживання на карантині: пільг немає, 50% ресторанів збанкрутують

Власник мережі закладів "фуд-сервісу" Усама Кафа заявив, що карантин через пандемію коронавірусу виявився дуже згубним для ресторанного бізнесу. За його прогнозами, 50% ресторанів може збанкрутувати.

Підприємец пояснив, що пільг, обіцяних державою немає, а податок на землю і комунальні послуги не спростили. Кафа також розповів, що працівників своїх закладів йому довелось відпустити за свій рахунок. Працюють тільки ті, хто забезпечують доставку. Вона завжди була, але порівнювати обсяги замовлень не доводиться, оскільки вони непорівнянні – їх значно менше.

"Люди чекають закінчення карантину і їх інтерес до ресторанів не падає. Впала платоспроможність. Домашня фінансова подушка закінчується, тому всі оптимізували свої запити. Це переформатування, почасти, врятувало тих людей, які задіяні в процесі (робота на доставку). Але для бізнесу це не порятунок. Ми втратили близько 20% постачальників. Ті, хто в числі лояльних – брали назад продані товари і заморожували контракти. Ми не бачимо пільг, обіцяних державою. Податок на землю, комунальні послуги – нам нічого не спростили", – розповів він.

Він також зазначив, що комунальні служби не надали пільг – вони, як і раніше вимагають все сповна.

"Було обіцяно переглянути орендні ставки, але бізнес з бізнесом так і так домовилися. А ось комунальні служби вимагають "своє" сповна, та ще й на кілька місяців вперед. Ми просимо почекати, взяти хоча б фактично за використані ресурси. Але комунальні служби беруть платіжку за січень, лютий, по ній роблять прогноз на цей і наступний місяць і зовсім не помічають реалій карантину. Ми пишемо гарантійні листи, але там нема з ким говорити. Нас відключають від електрики без попередження і знову пропонують писати листи", – пояснив редпрініматель.

Кафа підкреслив, що дуже важливо в цей час допомагати не тільки тим, хто бореться з коронавірусом, а й молодим людям, які залишилися без "подушки", щоб дочекатися закінчення карантину.

"У нас в мережі є девіз: бути корисними суспільству, в якому живеш. Ми соціально активні. Але зараз допомоги потребують і ті молоді люди, які сидять вдома. Вони сповнені сил, вони хочуть працювати і готові дотримуватися всіх норм безпеки. Тому що закривати ресторани без будь-якої дорожньої карти – це удар, в першу чергу, по молодим людям, які не мали достатньої "подушки" щоб дочекатися закінчення карантину ", – сказав він.

Для відновлення бізнесу підприємця, за його підрахунками, знадобиться від 3 до 6 місяців.

"У нас більше 4 тисяч співробітників, ми з ними переживали різні кризи, але в цей раз нам знадобитися від 3 до 6 місяців щоб відновитися. Ми розробляємо зараз механізм "комфортного" старту. Уявіть, коли у власника маленького кафе вичерпані всі ресурси – за що купити продукти? Як повернути постачальників? Як оплатити всі рахунки комунальним службам, які не готові чекати? Для цього потрібно розробити рекомендації і наш ринок готується до цього. Але є така тенденція, що близько 50% учасників ринку вважають, що краще не відкриватися, якщо відкритися і загнати себе в боргову яму", – сказав Кафа.

На його переконання, Україна можна використовувати досвід інших країн і відкрити в ресторанах літні тераси з дотриманням всіх обмежень.

"Ми відштовхуємося від досвіду інших країн, зараз так у Відні (Австрія), таку ініціативу підтримали в ОАЕ. Там необхідно дотримуватися дистанції між столиками, подавати накриті страви, дотримуватися всіх заходів індивідуального захисту персоналу і т.д. Ми готові до цього, а щодо якості приготування страв, зараз всі ресторани готові бути "прозорими", показувати, як працює кухня і готувати все перед клієнтом", – розповів він.

Відзначимо, петиція до президента, у якій йдеться про відкриття літніх майданчиків при ресторанах і кафе ледь набирає по 700 голосів в день. І хоча автор електронного обігу вказує на сферу діяльності, в якій беруть участь, так чи інакше, близько 800 тисяч українців, підтримки навіть "своїх" явно недостатньо, щоб набрати необхідні 25 тисяч голосів.