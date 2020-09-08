Відомий український адвокат розповів про свої перші симптоми коронавірусу. Відео

Відомий український адвокат Олексій Шевчук заразився коронавірусом. Його діагноз підтвердив ПЛР-тест.

На своїй сторінці у Facebook партнер адвокатського об'єднання Barristers опублікував відео, на якому описав перші симптоми при захворюванні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Шевчук зазначив, що спершу у нього почало боліти горло і заклало ніс, а потім додалися болі в попереку.

"Відучора мій стан стало трохи погіршуватися. Запалення (легких) немає, але з'явилася ломота в тілі, слабкість. Не можу піднятися на другий поверх. Відчуття, що мені не вистачає повітря. Почала трохи підніматися температура, до 36,9. Також є відчуття, ніби у мене щось застрягло в верхній частині дихальних шляхів, не можу прокашлятися", – зазначив адвокат.

Шевчук додав, що він перебуває на самоізоляції в заміському будинку.

(Відео – Facebook Олексія Шевчука)

Як повідомляв OBOZREVATEL, киянка Олена Ганцяк, яка ще в березні захворіла на коронавірус розповіла, як протікала її хвороба і як перебуваючи вдома під наглядом сімейного лікаря вона змогла вилікуватися за допомогою вітамінів.