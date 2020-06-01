Відомий курорт у Криму залило фекаліями: показові фото

Суспільство 02:20, 2.06.2020

Набережну курортного міста Коктебель в анексованому Криму залило фекаліями.

Про це повідомляється в Twitter користувача RoksolanaToday&Крим25% (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Коктебель залило фекаліями

"Смердить фекаліями, одне "джерело" б'є з-під асфальту і люка в районі дельфінарію, другий – біля пагорба Юнге", – йдеться в повідомленні.

У коментарях обурилися такому факту на популярному курорті.

Twitter/@KrimRt
Twitter/@KrimRt
Twitter/@KrimRt
Twitter/@KrimRt
Twitter/@KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму пляжі прийшли в непридатність, всюди валяється сміття.

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Суспільство

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