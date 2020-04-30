Ситуація з трансплантологією в Україні відстає від світової на кілька десятиліть.

Як розповів відомий кардіохірург, заслужений лікар України і директор "Інституту серця" Борис Тодуров в програмі "Перший подкаст" Василя Апасова на YouTube, перша пересадка серця в світі була зроблена в 1967 році, тоді як в Україні таку операцію провели лише в 2001-му (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Борис Тодуров

"Україна відстає від усього медичного світу за багатьма параметрами на 50 років", – заявив він.

За словами кардіохірурга, практично за 20 років в Україні було зроблено всього 10 трансплантацій серця.

"Трансплантологія сьогодні базується тільки на вмінні і бажанні ентузіастів. Держава для того, щоб трансплантологія розвивалася, не зробила зовсім нічого", – підкреслив Тодуров.

Він додав, що все, що українські кардіохірурги робили в галузі трансплантації серця, було за рахунок власних грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тодуров висловив упевненість, що медикам, які лікують хворих з коронавірусом необхідно платити куди більше, ніж пропонує уряд.