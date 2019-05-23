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/Суспільство

Відома українська журналістка народила дочку

4.7тЧитати матеріал російською

Відома українська журналістка, шеф-редактор інтернет-видання "Лівий берег" Соня Кошкіна у четвер, 23 травня народила дочку, яку назвали Естер.

Колеги по редакції тепло привітали її з радісною подією, опублікувавши щасливе фото. Дівчинка з'явилася на світ о 20:26 у Києві.

Відзначається, що мама і дитина почувають себе добре.

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Соня Кошкіна

Соня Кошкіна

lb.ua

Соня Кошкіна (справжнє ім'я – Ксенія Микитівна Василенко) – українська журналістка, політичний оглядач, телеведуча. Автор книги "Майдан. Нерозказана історія".

vesti-ukr.com

vesti-ukr.com

Соня Кошкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 травня українська етно-діва, фіналістка Національного відбору на Євробачення-2017 ILLARIA (Катерина Прищепа) стала мамою вдруге.

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