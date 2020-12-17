Відома бізнесвумен Русаліна зробила заяву на Всеукраїнському антикорупційному форумі

Сили на боротьбу з корупцією меценатці та бізнесвумен Людмилі Русаліній дала підтримка громадськості та медіаспільноти.

Про це вона сказала під час першого Всеукраїнського антикорупційного форуму, що відбувся в Києві, передає видання "Стоп корупції".

"Хочу побажати, щоб корупції в нашій країні ставало дедалі менше і менше, тому що саме так потрібно рухатися вперед до європейського рівня життя. Я не виняток: коли я зіткнулася з корупцією, мені допомогла підтримка медіаспільноти, громадськості. Саме завдяки цьому моя історія стала гучною й дала сили боротися", – наголосила вона під час свого виступу.

За словами Русаліної, такі заходи втілюють у собі готовність людей з усієї країни ефективно виступати проти корупції в усіх її виявах.

“Такі збори громадського об’єднання “Стоп корупції” стають уже традиційними. На них приїжджають люди з усієї України. Сьогодні осередки цієї організації є в усіх регіонах нашої країни, і я вважаю це корисним і для нашої держави, і для бізнесу, і для громадськості, і для кожної людини. Адже насамперед боротьба з корупцією – це обов’язок кожної людини в нашій країні. Чудово, що є так багато небайдужих людей, які просто на громадських засадах приєднуються до цього руху", – наголосила громадська діячка.

Нагадаємо, що 10 грудня у столиці відбувся Всеукраїнський антикорупційний форум, присвячений міжнародному Дню боротьби з корупцією. Туди з’їхалися представники відокремлених підрозділів ГО "Стоп корупції", керівники організації, політики й експерти.

Зазначимо, що по всій Україні діють 80 осередків всеукраїнської громадської організації "Стоп корупції". Активісти працюють на громадських засадах. Вони проводять незалежні розслідування, вичислюють корупціонерів на місцях, пишуть заяви в правоохоронні органи, співпрацюють зі ЗМІ та громадськістю. Їхня основна функція – це забезпечувати порядок і повідомляти про порушення.