Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун виступила за відновлення роботи громадського транспорту в Україні, але з додатковими заходами протидії COVID-19.

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Відповідний пост ексчиновниця опублікувала на сторінці у Facebook 11 травня. Вона зазначила, що з цього дня "поступово відновлюється життя в країні", що добре, зокрема, для економіки.

"Але виглядає так, що питання як добиратися людям в те чи інше місце, знову обійшли увагою", – написала Супрун.

Громадський транспорт на карантині Колаж

За її словами, багато країн світу через пандемію переглянули протоколи роботи, посилили дезінфекцію і вжили інших заходів, які дозволяли істотно зменшити ризики передачі вірусу SARS-CoV-2 у транспорті, але продовжити його роботу.

Так, серед заходів American Public Transportation Association:

посилена дезінфекція транспорту (наприклад, у Нью-Йорку посилені прибирання і дезінфекцію транспорту почали проводити кожні 72 години, в звичайний період це робиться приблизно 5 разів на рік);

збереження дистанції (розмітка на сидіннях і на зупинках);

використання засобів індивідуального захисту;

установка фізичних бар'єрів між пасажирами і водієм (скляної перегородки) або введення практики rear-door boarding (через середні або задні двері);

посилена увага до вентиляції та провітрювання;

посилені кризові комунікації і розробка алгоритмів роботи з працівниками.

Ексочільниця МОЗ додала, що в транспорті також потрібно встановити антисептики.

Вона додала, що закриття метро призвело до додаткового навантаження на інші види транспорту.

"Ми ризикуємо потрапити у великий транспортний колапс, а наземний транспорт може перетворитися на величезний інкубатор вірусу, який курсуватиме містом", – заявила Супрун.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні з 11 травня послабили карантин, і в деяких містах люди масово вийшли на вулиці без масок і соціальної дистанції. З'явилися фото та відео.