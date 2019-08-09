Відновлення авіасполучення з Росією: в Україні різко відреагували

Відновлення авіасполучення України з Росією на прохання російської сторони на сьогоднішній день не є можливим.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з питань авіації Кирило Новіков. За його словами, більшість українців не підтримає таку ініціативу.

"Відновлення авіасполучення не може бути виконане на підставі прохання російської сторони. Воно має бути абсолютно ретельно розглянуто на Раді національної безпеки і оборони, рішення має бути абсолютно виваженим і захищати інтереси України", – зазначив експерт.

На його думку, чутки про відновлення авіасполучення розганяють, щоб дослідити громадську реакцію на подібні заяви: "Упевнений, що ніхто соцопитування робити не буде, а якщо і буде, то більшість населення буде проти подібних дій влади".

Як зазначив Новіков, Україна несе економічні втрати від повітряної блокади, але у неї "є гідність, як у держави".

"Рішення про перекриття авіапростору – політичне рішення. Але ми не слабка держава, ми маємо можливість втілювати такі рішення", – вважає він.

Експерт також зазначив, що нерегулярні рейси до РФ здійснюються, незважаючи на заборону, до сьогоднішнього дня.

"Думаю, ви прекрасно знаєте, що рейси, які офіційні переговорники від України і неофіційні представники здійснюють з аеропорту "Жуляни", літають безпосередньо до Москви. СБУ повинна реактивно реагувати на такі дії, заводити справи", – додав Новіков.

newizv.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 вересня 2015 року Кабмін України прийняв рішення про заборону польотів російських авіакомпаній в Україні.

3 квітня 2019 року Кабінет міністрів України ввів заборону на нерегулярні рейси між Україною та Росією. Таким чином між країнами повністю було припинене авіасполучення.

На сайті президента України 25 липня з'явилася петиція з проханням відновити авіасполучення з Росією.

29 липня Росія закликала Україну провести переговори про відновлення авіасполучення між країнами.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!