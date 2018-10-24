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"Відновимо інженерний інтелект": Гриценко ініціював створення міністерства

3.7тЧитати матеріал російською

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко запропонував створити орган, який координуватиме діяльність оборонно-промислового комплексу.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Житомира.

"Формат ми ще обговоримо, це буде окреме міністерство, або державне агентство від Кабінету міністрів", - повідомив Гриценко.

Він зазначив, що саме цей орган ставитиме завдання, визначати параметри, домагатися виробництва того, що потрібно силовим структурам.

Також, за словами Гриценка, планується відновити Інститут генеральних конструкторів.

Він наголосив, що зараз в Україні не створена система управління оборонно-промисловим комплексом і немає жодного міністерства, яке б займалося цим питанням, а функція покладена на керівника одного з департаментів Міністерства економічного розвитку.

"Оборонку ми бачимо як шлях відновлення інженерного інтелекту нашої країни, тому треба зв'язати її з промисловим розвитком", - заявив лідер "Громадянської позиції".

У травні Україна розширила і продовжила на три роки санкції проти російських підприємств і компаній, що працюють в інтересах сектора безпеки й оборони Росії.

Особа
Анатолій Гриценко
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andreyev andrei
andreyev andrei
Пилять, хохлы! Как можно восстановить интеллект???? Он либо есть, либо нет!😁
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Белый господин
Белый господин
Я то думал низовое звено конструкторов хотят воссоздать, а они себе тёплое место делают. Обычная история. А низовое звено восстанавливайте. А мы их к себе на работу возьмём.
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Поздно, Маша, пить "Боржоми" ...
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