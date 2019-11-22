Головна Новини
22 листопада • оновлено в 12:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Відмовилися залишити корабель: сплив скандальний нюанс про танкер "Делфі" в Одесі

1.9т
Читати матеріал російською

Капітан танкера "Делфі", який зазнав аварії біля берегів Одеси 22 листопада, не хоче подавати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника.

Він же перебуває у Британії і зв'язатися з ним неможливо. Про це стало відомо під час засідання оперативного штабу при губернаторі, в якому брали участь прикордонники, портовики, рятувальники і медики, передає "Думська". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця екрану)

Новини
Зірвало з якоря: в Одесі судно потрапило у страшну пастку через шторм

В.о. начальника адміністрації Одеського порту Денис Карпов заявив, що екіпаж судна складається з трьох українців (капітан, старший механік і матрос). Капітан же відмовився надавати відомості про власника. Запаси палива для роботи генератора на судні було лише до 18 листопада.

За словами Карпова, судно є "сірим". У нього немає ніяких суднових документів. На якір танкер став у травні 2019 року.

"Ми за рішенням капітана порту "Одеса" направили буксир, пропонували їм "прийняти кінець", а вони відмовилися, так само як і залишати борт судна. Також відмовилися подати сигнал SOS, який дає нам можливість почати аварійно-рятувальні операції", – заявив Карпов.

У моряків немає їжі, світла і води. Проблеми почалися два дні тому.

Танкер "Делфі" зазнав аварії

Танкер "Делфі" зазнав аварії

Думська

Танкер "Делфі" зазнав аварії

Танкер "Делфі" зазнав аварії

Думська

Танкер "Делфі" зазнав аварії

Танкер "Делфі" зазнав аварії

Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
судя по виду судна и поведению экипажа, хозяин явно украинец с внж Британии....какой-нибудь бывший чиновник ОМП
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги