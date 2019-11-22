Відмовилися залишити корабель: сплив скандальний нюанс про танкер "Делфі" в Одесі

Капітан танкера "Делфі", який зазнав аварії біля берегів Одеси 22 листопада, не хоче подавати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника.

Він же перебуває у Британії і зв'язатися з ним неможливо. Про це стало відомо під час засідання оперативного штабу при губернаторі, в якому брали участь прикордонники, портовики, рятувальники і медики, передає "Думська". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця екрану)

В.о. начальника адміністрації Одеського порту Денис Карпов заявив, що екіпаж судна складається з трьох українців (капітан, старший механік і матрос). Капітан же відмовився надавати відомості про власника. Запаси палива для роботи генератора на судні було лише до 18 листопада.

За словами Карпова, судно є "сірим". У нього немає ніяких суднових документів. На якір танкер став у травні 2019 року.

"Ми за рішенням капітана порту "Одеса" направили буксир, пропонували їм "прийняти кінець", а вони відмовилися, так само як і залишати борт судна. Також відмовилися подати сигнал SOS, який дає нам можливість почати аварійно-рятувальні операції", – заявив Карпов.

У моряків немає їжі, світла і води. Проблеми почалися два дні тому.

Танкер "Делфі" зазнав аварії Думська

Танкер "Делфі" зазнав аварії Думська

Танкер "Делфі" зазнав аварії Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL :

В Одесі 21 листопада сильний поривчастий вітер повалив 12 дерев. Одне з них впало на автомобіль. Також зафіксовано 9 обривів електромереж. Було порушено рух трамвайного маршруту №20. Постраждалих немає.

У міжнародному аеропорту "Одеса" 21 листопада на злітно-посадковій смузі через раптову поломку був перерваний старт приватного літака однієї з турецьких авіакомпаній.

Незабаром стало відомо, що в аеропорту Одеси трапилася друга НП за день – після поломки передньої стійки приватного літака рейсом у Дубай аналогічну несправність виявили у лайнера, що прямував за маршрутом "Стамбул – Одеса".

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