Відмова від масок буде оплачена життями людей, – лікар з Ізраїлю

Ігнорування базових санітарних вимог в ситуації епідемії коронавірусу буде "оплачено" життями людей.

Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV зробив лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. "Локдауна в Україні, швидше за все, не буде. Це буде оплата життями людей", – сказав він.

Говорячи про перспективу закриття країни на жорсткий карантин, як це було навесні поточного року, лікар припустив, що таке рішення навряд чи буде прийнято урядом України, оскільки подібна міра згубна для економіки. У цьому контексті лікар повідомив про те, що локдаун в Ізраїлі привів до падіння економіки на 19%.

Разом з тим в ситуації ігнорування людьми рекомендацій МОЗ за відмову від локдауну доведеться заплатити людськими життями, наголосив медик.

"Люди називають маски "намордниками" і говорять, що ними хтось командує. А вони готові платити за свій комфорт життями людей, своїх родичів? Вони готові думати про своїх матерів, про своїх дітей, про своїх бабусь? Тоді так і буде. Інакше це ніяк не спрацює", – заявив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров заявив, що на сьогоднішній день система охорони здоров'я України справляється з наданням допомоги пацієнтам з коронавірусом. Однак, якщо захворюваність зросте, в країні не буде вистачати лікарів.