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2 вересня • оновлено в 13:25
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/ Суспільство

Відлуння "русского міра": з'явилося моторошне фото з лінійки в школі "ДНР"

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У мережі з'явилося фото зі свята 1 Вересня в одній зі шкіл терористичної "ДНР". На ньому видно, що навчальний заклад став практично безлюдним.

Знімок опублікував сепаратистський Telegram-канал Inside Donetsk. Пропагандисти зазначили, що в тимчасово окупованій Саханці Новоазовського району першокласники з'явилися вперше за чотири роки. Їх усього п'ятеро.

День знань у "ДНР"

День знань у "ДНР"

Inside Donetsk

Загалом у школі селища, підконтрольного бойовикам, навчатимуться 29 дітей. Всі вони помістилися на опублікованому фото. Рупори окупантів також зізналися, що 11 шкіл на території ОРДЛО не змогли відкрити свої двері 1 вересня через руйнування, отримані під час обстрілів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму 270 школярів зібрали в мілітаризованому таборі Юнармії, де навчали військовій справі. Табір організували в смт Заозерне на базі дитячого оздоровчого центру "Червоні вітрила".

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Донецьк
Тег
ДНР
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70rus xxx
70rus xxx
Жуть то в чем,убогое?
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1
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
11 школ не смогут работать из-за разрушений полученных во время обстрелов. А сколько в бывшем городе герое Киеве не смогут работать из-за разрушений полученных во время обстрелов????
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И чего такого жуткого, ОБСОС увидел на этих фото????
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