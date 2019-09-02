Відлуння "русского міра": з'явилося моторошне фото з лінійки в школі "ДНР"

У мережі з'явилося фото зі свята 1 Вересня в одній зі шкіл терористичної "ДНР". На ньому видно, що навчальний заклад став практично безлюдним.

Знімок опублікував сепаратистський Telegram-канал Inside Donetsk. Пропагандисти зазначили, що в тимчасово окупованій Саханці Новоазовського району першокласники з'явилися вперше за чотири роки. Їх усього п'ятеро.

День знань у "ДНР" Inside Donetsk

Загалом у школі селища, підконтрольного бойовикам, навчатимуться 29 дітей. Всі вони помістилися на опублікованому фото. Рупори окупантів також зізналися, що 11 шкіл на території ОРДЛО не змогли відкрити свої двері 1 вересня через руйнування, отримані під час обстрілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму 270 школярів зібрали в мілітаризованому таборі Юнармії, де навчали військовій справі. Табір організували в смт Заозерне на базі дитячого оздоровчого центру "Червоні вітрила".

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