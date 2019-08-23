"Відлетять вслід за ведмедиком": Соколова розповіла, як боротися з фанатами СРСР

Українська журналістка Яніна Соколова пройшлася по людях, які ностальгують за СРСР, і в жарт запропонувала використовувати для боротьби з ними "унікальну зброю".

Тематичну замальовку в образі співробітника секретної лабораторії вона показала у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Спрей "Зюганов – гей". З величезного цепеліна розпорошується над першотравневими демонстраціями, і всі шанувальники Радянського союзу починають червоніти, покриватися серповисипом і молотоабсцесами. Надуваються і відлітають вслід за ведмедиком – у "країну чудес" і найсмачнішого розведеного пива у світі", – із сарказмом говорить телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Соколова яскраво висміяла фейки росіян про вигадані утиски російської мови в Україні. В образі вченої вона пригрозила застосуванням проти них "іриски з геном Парубія".

Крім того журналістка пройшлася по фейках скандального російського політика Володимира Жириновського про українські лабораторії біологічної зброї біля кордонів з РФ. Вона відповіла лідеру ЛДПР, що Україна придумала таку розробку, як "скловатник для великороса".

Окремий сюжет Соколова присвятила безглуздим фейкам терористів "Л/ДНР" про ЗСУ. Вона жартома заявила, що захисники нібито мають секретну лабораторію з виготовлення унікальної "біологічної зброї" – "синичок Б-52".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся