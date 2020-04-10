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10 квітня • оновлено в 18:20
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Відкриють магазини і кафе: Геращенко анонсував скасування карантину в Україні

17.1т
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Карантин в Україні через кооронавірус уряд почне знімати поступово вже в першій декаді травня, якщо буде видно, що країні вдається побороти епідемію.

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Насамперед, можуть дозволити роботу магазинів і кафе. Про це заявив в онлайн-інтерв'ю "Гордону" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це питання потрібно ставити по-іншому: що важливіше – життя, здоров'я чи гроші? Економіка може бути відновлена, а гроші можна заробити", – підкреслив він.

Відкриють магазини і кафе: Геращенко анонсував скасування карантину в Україні

За його словами, Китай і ті європейські країни, які раніше за всіх ввели жорсткі обмеження, зараз їх уже знімають. Тож і в Україні завершення карантину теж буде поступовим, залежно від того, що показуватиме статистика захворюваності на COVID-19.

Наприклад, спочатку можуть дозволити роботу магазинів, але всі покупці там повинні бути в масках. А потім і роботу літніх кафе, де люди сидітимуть на певній відстані оде від одного.

"Промисловість карантин прямо не зачепив. Хоча зрозуміло, що коли торговельні мережі зупинилися, багато хто не зміг реалізувати свою продукцію, яка раніше йшла через роздрібну торгівлю", – додав Геращенко.

Водночас радник глави МВС підкреслив, що позиція відомства залишається незмінною: як і на заході, держава повинна взяти на себе відповідальність і стимулювати тепер економічні заходи.

"Це видача кредитів малому і середньому бізнесу – але тільки тим, хто довів, що він працює, а не займається махінаціями. Важливо, щоб бізнес не розгубив кадри і зміг м'яко запуститься після зняття карантинних обмежень", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Австрія, Данія, Норвегія, Чехія та Литва після великодніх свят, 12-13 квітня, готуються послабити карантин. Ми проаналізували, які саме обмеження скасують для європейців і коли пом'якшення карантину варто очікувати Україні.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України карантин
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