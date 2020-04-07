Діти у школах, дорослі в ресторанах, померлих - сотні: чому Швеція відмовилася від карантину

Швеція відмовилася від карантину через коронавірус. Школи й дитячі садки відкриті для дітей, а місцеві жителі з побоюванням, але ходять у ресторани.

10-мільйонна країна вирішила піти на перекір усьому світу, і, незважаючи на загальну паніку, зберігає спокій.

Але сказати, що коронавірус зовсім не торкнувся скандинавів – не можна. Є тисячі заражених і сотні померлих, а великі компанії (Volvo, IKEA) вже зазнають збитків.

Як Швеція стала добровільним учасником експерименту, та що думають про це місцеві жителі, OBOZREVATEL дізнався в українця Максима Куниці, який крайні 5 років живе в Стокгольмі.

Маски ніхто не носить, а ресторани відкриті

Стокгольм живе своїм звичним життям. Сказати, що коронавірус тотально вплинув на шведів, поки не можна. У країні досі працюють школи і дитячі садки, туди ходять діти і батьки спокійно їх відпускають.

На вихідних, та й у будні дні тисячі людей відвідують торгові центри, парки й кінотеатри. Жодних масштабних обмежень, нічого того, що відбувається в Європі, або в сусідніх Данії, Норвегії чи Фінляндії, немає.

"Влада закрила лише університети та вечірні школи для дорослих. Всіх перевели на віддалену роботу. Роботодавцям сказали аналогічно, якщо є бажання – залишайте співробітників працювати вдома. Ось, до речі, я так і роблю, 3 тижні виконую обов'язки вдома. Але це не заважає мені вечорами, як і раніше, виходити на прогулянку", – розповідає Максим.

На вулицях столиці дуже складно зустріти людину в масці, більшість вважає цю міру недоречною. Куниця додає, причина такого ставлення до коронавірусу криється у високій довірі до влади.

"Для багатьох українців складно уявити, але в Швеції люди дійсно довіряють уряду, Міністерству охорони здоров'я. Якщо там кажуть виходити на вулицю, то шведи будуть так робити кожен день. За логікою місцевих жителів, влада краще знає, як краще. І якщо в кабінетах топчиновники не б'ють на сполох, значить не все так погано. Звичайно, є люди, які скептично до такого налаштовані або дуже бояться, але чесно, з мого оточення це лише одиниці", – пояснив співрозмовник.

Влада проводить роз'яснювальні роботи Fredrik Sandberg / TT

"І так, що ще хочу відзначити – паніка в супермаркетах була лише перші день-два. Тоді скупили весь туалетний папір, але далі все стабілізувалося", – додав Максим Куниця.

Влада вирішила влаштувати експеримент

Головний епідеміолог країни Андерш Тегнел за підтримки уряду і правлячої Соціал-демократичної партії вирішив піти на перекір загальносвітовим засадам боротьби з коронавірусом. За його задумом, шведам простіше перехворіти, живучи звичайним життям, ніж зробити це сидячи на карантині. Простіше кажучи, він переконаний – коронавірусом захворіють усі, так нехай краще це особливо не вплине на життя людей.

Після "першого удару" хвороби, на думку Тегнела, у людей виробиться базовий імунітет, і при другій хвилі менше захворіє на коронавірус. Немає сенсу тижнями виснажувати державну систему й економіку обмеженнями.

Медицина ж повинна працювати насамперед із групами ризику – літніми людьми, вагітними жінками, діабетиками та іншими категоріями громадян, у яких хронічні хвороби.

Андерш Тегнел Fredrik Sandberg / TT

У разі необхідності їх забирають у лікарні, лікують на місці, інші ж заражені можуть перебувати лише на самоізоляції вдома під контролем. Якщо ситуація не виправдає очікувань, то тільки тоді в країні введуть жорсткіші заходи.

Такий підхід критикують багато світових учених, але довести зворотне складно, адже хвороба лише набирає обертів. Насамперед критиці піддається мала кількість ліжок для хворих – всього 2,2 на тисячу населення.

Відзначимо, згідно з офіційною статистикою – в країні більше 7-и тисяч хворих і 5 сотень загиблих. Зроблено лише 37 тисяч тестів.

Умови в шведській лікарні Tomas Oneborg / SvD / TT

В уряді Стефана Левен такий підхід підтримують, найперше через мінімізацію втрат економіки. Але сказати, що прем'єр зовсім кинув усе на самоплив теж не можна.

З кінця березня в країні діє заборона на масові заходи і на збори, де в одному місці більше 50 осіб. Під заборону потрапили похорон, весілля, інші релігійні обряди. За порушення правил штрафують;

З 19 березня в країну заборонений в'їзд іноземцям на 30 днів.

Що відбувається з економікою?

Сказати, що економічна криза через коронавірус сильно вдарила по шведах, поки не можна. По-перше, багато хто працює повноцінно, як і раніше. Частина співробітників, насамперед, у Стокгольмі перейшла на віддалену роботу.

По-друге, у держави досить великий запас міцності. За всіма світовими індексами та рейтингами Швеція перебуває на вершині міцності. Тому країна в змозі забезпечити своїм громадянам на час спокійне існування. Вже ввели норму про кредитні канікули, коли після заяви в банк можна оплачувати тільки відсотки за кредит, а не саме "тіло".

"У нас зросло безробіття, ось тільки сьогодні читав, що на 25 тисяч осіб за короткі терміни. Але в країні дуже добре працюють профспілки й кожна людина при прийомі на роботу підписує контракт. Звільнити в Швеції просто так не можна, потрібні підстави. Навіть якщо до цього справа й дійшла, то в контрактах прямо сказано – повідомити роботодавець повинен підлеглому за 1-4 місяці, щоб людина знайшла альтернативу", – наголосив Максим Куниця.

"Також є опція стати на біржу праці й отримувати щомісячну допомогу. Є можливість отримати часткову допомогу від держави, коли при звільненні пару місяців 40% зарплати платить роботодавець, а 52% із бюджету. Вся допомога йде через дуже високі податки, адже шведи вважають, краще в спокійний час заплатити більше, а в неспокійний тобі допоможе держава", – додав співрозмовник.

Але, як сказано вище, не все в економіці так радісно. Незважаючи на відсутність карантину, безробіття зростає, люди стали менше купувати більш дорогих товарів. Шведський автоконцерн Volvo закрив заводи в Малайзії і Бельгії, що прямо б'є по його бюджету. При цьому виробництво в Гетеборзі продовжує функціонувати. Частина магазинів по всьому світу закриває рітейлер меблів і товарів IKEA. У компанії вже заявили, що близько 20 тисяч співробітників будуть отримувати допомогу, поки не повернуться на робочі місця.

Швеція зараз перебуває в епіцентрі медичного, соціального й економічного експерименту. З досить високими ставками. Якщо задумка влади буде успішною, то економіка найменше постраждає від пандемії. А суспільство, не впадаючи в коронавірусну паніку, не відчує суттєвих обмежень. Це дасть гарні стартові позиції країні і вона в короткі строки надолужить згаяне.

При найгіршому варіанті, Швеція може стати другою Італією або Іспанією. Країнами, які безладно поставилися до хвороби і вже втратили тисячі людей. У Стокгольмі, правда, вірять, що влада все прорахувала. І коронавірус ударить по їх соціальній демократії менше за інших.

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