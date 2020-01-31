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31 січня • оновлено в 09:02
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Відкритий бій куркулям: як 90 років тому Сталін намагався знищити українців

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Рівно 90 років тому, 30 січня 1930 року, за наказом Йосипа Сталіна почалися масові репресії проти сільських жителів, які скалічили життя мільйонів українців.

Як Сталін намагався звалити провину на підлеглих і як українці чинили опір режимучитайте в матеріалі OBOZREVATEL.

З чого все почалося

Процес колективізації почався у 1928 році – села стали об'єднувати в колгоспи. Оголосили про "п'ятирічку" – за цей час в Україні повинні були об'єднати 30% сільських господарств. Однак місцеві жителі зовсім не тепло зустріли такі реформи – вони банально не розуміли, навіщо віддавати в "колективне господарство" все те, що було здобуто чесною працею.

За весь період колективізації в Україні трапилося 7382 бунти селян – за один тільки серпень 1929 року офіційно зафіксовано 116 "терористичних актів". Все це тривало попри показові суди над "противниками лінії", якими займалися НКВС і ЧК.

У підсумку це призвело до репресій, які назвали розкуркуленням. 21 січня 1930 року в газеті "Красная звезда" вийшла стаття "До питання про політику ліквідації куркульства як класу", в якій Йосип Сталін фактично давав карт-бланш у діях проти "куркулів" і закликав "зломити їх у відкритому бою". Через тиждень Політбюро ЦК ВКП(б) опублікувало постанову "Про заходи щодо ліквідації куркульських господарств у районах масової колективізації", що й дало початок репресіям.

Розкуркулення в Україні

Розкуркулення в Україні

Що було в постанові

Політбюро наказало поділити "куркулів" на три категорії:

  • активні вороги радянської влади, учасники антирадянських виступів. Їх потрібно було або розстріляти, або ув'язнити на 10 років;

  • пасивні вороги радянської влади (ті, хто не хотів віддавати свою власність). У них належало конфіскувати майно, а їх самих – виселити в північні й східні регіони СРСР;

  • лояльні до влади громадяни. Їх переселяли за території колективізації, надавши їм гірші землі.

Щоправда, кого взагалі вважати "куркулями" – чіткого визначення не надавалося. Тож покарання спіткало як багатих селян, так і тих, хто просто використовував найманих працівників.

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Також, згідно з цією постановою, доручали забрати землю і майно у всіх, хто не захотів приєднуватися до колгоспу, а сотні тисяч осіб депортувати з України або відправити до концтаборів.

Розкуркулення тривало до квітня, охопивши 309 українських районів, в яких налічувалося понад 2,5 мільйона сільських дворів. Фактично, це була половина сіл України.

Розкуркулення в Україні

Розкуркулення в Україні

Терор, беззаконня й брехня Сталіна

Методи, які використовувалися "чекістами", були далекими від законних. Ба більше, крім силових способів, не гребували й маніпулятивними – народ просто залякували. Декого примушували йти проти своїх же односельців, а якщо хтось з бідняків або найманих робітників відмовлявся працювати з владою, то його зараховували до "підкуркульників" – заходи щодо них були такі ж, як і для "куркулів".

Природно, були й ті, кого дії влади не лякали. З 20 лютого до 2 квітня відбулися 1716 масових виступів, на яких українці виходили із закликами "Геть СРСР!", "Хай живе самостійна Україна!", "Давайте завойовуваті іншу свободу, геть комуно!" й подібними. Доходило до того, що люди озброювалися лопатами й вилами, а після йшли громити місцеві органи влади.

Розкуркулення в Україні

Розкуркулення в Україні

Відчувши напругу, Сталін спробував звалити провину на підлеглих чиновників, які нібито неправильно зрозуміли лінію партії, а колективізація начебто повинна була бути добровільною. Щоправда, щойно закінчилася посівна кампанія, "розкуркулення" відновилося, охопивши 450 регіонів України з 583. Внаслідок цих жахливих репресій сотні тисяч сільських господарств були знищені, понад півтора мільйона осіб пограбовані, а приблизно половину всіх "розкуркулених" відправили до північно-східних регіонів СРСР, де завдяки примусовій праці активно розвивалася лісова промисловість.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Ексклюзив
Особа
Йосип Сталін
Місце
Україна
Тег
СРСР
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Брехуны, у вас нет памяти, у вас нет истории, у вас нет рода, у вас нет чести и достоинства. О чем вы вообще можете говорить?!
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Автор скромно умолчал, что раскулачивали такие же xoxлы, только истинные, голoжопые.
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