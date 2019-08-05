"Відкрита для всіх!" ПЦУ заявила про нову перемогу

До Православної церкви України приєдналася ще одна громада РПЦ в Україні (УПЦ МП) на Рівненщині.

Так, в об'єднану церкву перейшов прихід Свято-Іоанно-Богословського храму села Заболоття Володимирецького району, повідомляє прес-служба ПЦУ на сторінці в Facebook.

"Релігійну громаду офіційно перереєстровано, з чим ми вітаємо всіх вірян. Дякую за довіру та надію в об'єднання всього українського православ'я. Наша Церква відкрита для всіх!", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація. ПЦУ Соцмережі

Нагадаємо, напередодні в ПЦУ перейшла православна громада в селі Шевченкове Нікопольського району Дніпропетровської області.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в липні пройшов перший в історії хресний хід ПЦУ.

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