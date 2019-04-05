Відкликання Томосу у ПЦУ: в Україні поставили на місце РПЦ

У Православній церкві України відреагували на прохання РПЦ до Вселенського Патріарха Варфоломія "визнати помилкою" видачу Томосу ПЦУ і відкликати його.

Заява у відповідь була опублікована у п'ятницю, 5 квітня, на сайті ПЦУ.

"У зв'язку з поширеною у ЗМІ заявою Синоду РПЦ в Україні вважаємо за необхідне зазначити, що текст заяви містить брехню і маніпуляції, які, очевидно, покликані заплутати читачів, які недостатньо знайомі з реальним станом справ у церковному середовищі України та світу", – сказано в заяві.

ПЦУ Новое время

"Патріарший і Синодальний Томос про автокефалію долає церковне розділення в Україні. Підтверджено це тим, що на Об'єднавчому Соборі 15 грудня 2018 розділені гілки створили єдину автокефальну помісну ПЦУ. На сьогодні вже понад 500 релігійних громад від РПЦ виявили добровільне бажання приєднатися і цей процес триває. Те, що більшість ієрархів РПЦ досі ще не виявили бажання приєднатися до цього процесу, свідчить лише про небажання або неготовність цих ієрархів, а не про нібито хибність самого процесу", – відзначили в ПЦУ.

Представникам РПЦ (раніше МП УПЦ) нагадали про те, що на території України вони не є помісною церквою і не можуть критикувати чуже право.

"Очікувати повної рецепції тільки через 3 місяці після проголошення Томосу дещо недоречно. Тим більше робити це представникам Російської Православної Церкви, яка сама очікувала на своє визнання 141 рік (1692 місяці!)", – підкреслили в ПЦУ.

"Єднання і примирення – це благо, а той, хто їм сприяє – робить добро. Константинопольський Патріархат значно посприяв об'єднанню українського православ'я. Зате РПЦ за майже 30 років тільки перешкоджала досягненню і церковної єдності, і визнанню автокефалії", – вказали представники української церкви.

Газета.ру

Також РПЦ нагадали, що вона порушила церковну єдність, обірвавши всі зв'язки з Константинополем. Вказали і на те, що нею досі не визнана агресія Росії проти України.

"Блаженніший митрополит Київський і всієї України Єпіфаній неодноразово підкреслював, що об'єднання українського православ'я повинно відбуватися мирно, без насильства, на Євангельських засадах любові. Події останніх місяців показали, що рішення про перехід до єдиної помісної ПЦУ ухвалюються абсолютною більшістю голосів віруючих, а сам процес церковного об'єднання є мирним і реалізується згідно з чинним українським законодавством", – резюмували в ПЦУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше предстоятель РПЦ в Україні митрополит Онуфрій назвав Томос про автокефалію Православної церкви України "Томосом рабства, а не свободи".

Митрополит Єпіфаній заявив, що Москва залучає дуже багато сил для того, щоб інші православні церкви не визнали ПЦУ.

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