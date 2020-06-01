В понеділок, 1 червня, о 07:22 на Прикарпатті стався землетрус з епіцентром в районі міста Долина Івано-Франківської області.

Як повідомляє KURS, джерело землетрусу знаходилося на глибині 2 км. Потужність підземних поштовхів – 3,2 за шкалою Ріхтера.

Стався землетрус з епіцентром в Долині Ілюстрація

Меканці Долини, Болехова і навколишніх сіл діляться у мережі повідомленнями про ранкові поштовхи.

“Яворів. У нас було дуже сильно відчутно. Сидимо, відходимо від шоку і страху”, – пише Діана Попадинець.

“Це дійсно було щось. У нас дома стакани повністю затряслися”, – зазначає Оля Фізер.

“Відчули. Шибки в серванті задзвеніли”, – каже Ольга Стефанишин.

За інформацією Головного центру спеціального контролю, землетрус з такою магнітудою може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах та не несе загрози для населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 25 квітня в Одеській області стався землетрус. Епіцентр поштовхів розташовувався у так званій зоні Вранча (Румунія).

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!