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Відходи ллють в Чорне море: стало відомо про страшну катастрофу в Криму

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У включеному Росією Криму назріла нова катастрофа. У воду скидаються каналізаційні стоки в місті Саки.

Заражені води потім можуть потрапити в Чорне море. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналіст Ольга Фіногентова.

"Накопичувач-випарник знаходиться на місці басейнів колись працював Сакського хімзаводу і чинного нині" Йодоброма ". Дані відкладення багаті важкими металами, що залишилися від хімічного виробництва (хімзавод виробляв перманганат калію, мідний купорос, перекис водню, хлорне залізо, персоль), відходи якого просто скидалися в випарні басейни ", - повідомила вона.

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За словами Фіногентовой, на їх місці зараз і знаходиться ставок накопичувач-випарник.

"Також в цю водойму йде активний скидання міських каналізаційних стоків. Далі води з накопичувача по глибоководному випуску довжиною близько 2 кілометрів потрапляють в Чорне море. Перед початком курортного сезону цей морський глибоководний випуск закриють. Таким чином, всі каналізаційні стоки будуть накопичуватися в цьому ставку ", - додала вона.

Кримчанка додала, що при навантаженні каналізаційних стоків і виявленого напірного стоку в північній частині накопичувача можлива загроза переливу через дамбу, яка складається з глини, гальки і піску, в Західний басейн Сакського лікувального озера.

"І тоді весь вміст накопичувача хлине в лікувальний басейн! Звертаю вашу увагу на те, що від санаторіїв, пансіонатів і баз відпочинку Накопичувач відділений вулицею Морський. При такому навантаженні і загрозу переливу зможе Росспоживнагляд відкрити пляжі для відпочинку і купання людей? Очисні споруди зараз готові на 43% і в термін здані не будуть, тобто бактеріальна очищення стоків на даний момент відсутня!" - підкреслила вона.

За словами кримчанки, якщо не закриють канал, то при обстеженні Росспоживнаглядом пляжів і морської води висока ймовірність виявлення несприятливої мікрофлори і тоді доведеться закрити пляжі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали несамовиті фото з Криму через затримання людей.

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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Ну, это ещё цветочки! А я уж подумал, и правда жуткая катастрофа!
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