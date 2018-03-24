Відгукнеться вже влітку: еколог попередила про небезпеку у воді Дніпра

У Київській області протягом декількох років місцеві жителі борються зі сміттєзвалищем, який опосередковано заражає все навколо. Крім очевидного нанесення шкоди природі, проблема може відгукнутися вже цього літа - під ударом опиняться ті, хто буде брати воду з Дніпра або купатися в головній водній артерії України.

Про це в ефірі ObozTV розповіла координатор Програми по прісноводним ресурсів України Ольга Денищик.

"Ситуація дійсно дуже серйозна, і вона посилюється тим, що дуже складно передбачити, яке саме сміття знаходиться на цьому сміттєзвалищі. В Україні, як правило, скидаються не тільки побутові відходи, а й небезпечні предмети, наприклад, лампи і так далі. Тобто те, що там знаходиться, непередбачувано, а особливо той фільтрат, який випливає з цього смітника", - підкреслила еколог.

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За її словами, рівень небезпеки наслідків прямо зараз визначити складно, тому що все буде залежати від того, що в фільтраті знаходиться, яка його кількість і як довго він буде витікати.

"Те, що екосистема постраждає, сумнівів немає: вона вплине і на риб, і на амфібій, і на рослини. Потрібно ретельно проблему дослідити і зрозуміти. Головний акцент потрібно зробити на здоров'я і безпеку людей. Ситуація, зрозуміло, критична, і зараз потрібно зробити все, щоб цей фільтрат не потрапив в річки і Дніпро, тому що від цього безпосередньо залежить здоров'я людей, які влітку там будуть купатися і пити воду", - акцентувала увагу Денищик.

Вона також розповіла, що кожне подібне звалище є проблемою. Причому, за її словами, це проблема не тільки України, але і всього світу, адже технологій, які контролюють витік відходів, досить мало.

"І вони не завжди дотримуються до кінця: можуть, наприклад, заощадити на плівці. Якісна сміттєзвалище - досить дороге задоволення, яке може собі дозволити навіть не кожна країна. Як можна вирішити? В першу чергу, потрібна пресортіровка. По-друге, потрібно, щоб люди розуміли, що є небезпечні відходи (батарейки, люмінесцентні лампи), і для їх утилізації є спеціальні місця.

Як повідомляв "Обозреватель", в Запоріжжі виявили склад, в якому незаконно тримали медичні відходи, в тому числі людські останки .