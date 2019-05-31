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/Суспільство

"Відгребли і за "порєбрік": Розенко розніс скандальну заяву Шефіра про мову

2.3тЧитати матеріал російською

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко попередив президента Володимира Зеленського про небезпеку повторити долю екс-глави держави Віктора Януковича в разі скасування закону про українську мову.

Таким чином Розенко відреагував у своєму Facebook на скандальну заяву бізнес-партнера Зеленського Бориса Шефіра.

"Для "нових росіян" нової влади в Україні. Свого часу, один "фунт" (на фото) для одного президента вже скасовував закон про українську мову і писав новий. Доля цих пройдисвітів відома: відгребли і за "порєбрік", а український мова була, є і буде. Можемо повторити", – написав він.

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Павло Розенко

Павло Розенко

Гордон

Розенко також опублікував фото екс-депутата Верховної Ради Вадима Колесніченка, одного з авторів закону про регіональні мови, який був визнаний неконституційним

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Співвласник "Кварталу 95" Борис Шефір заявив, що закон про українську мову потрібно скасувати, а мовні квоти зменшити. Він також сказав, що Україна може домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним.

  • У Адміністраціі президента від слів брата радника Зеленського відхрестилися.

  • Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не дозволить скасувати мовний закон і розкритикував позицію Шефіра.

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Тема
Закон про мови
Особи
Володимир ЗеленськийПавло Розенко
Місце
Україна
Тег
українська мова
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