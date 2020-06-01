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1 червня • оновлено в 10:55
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Антон Геращенко
Антон Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ України Всі статті автора

Видеокамера зафиксировала первое нарушение

3.7т
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Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00 01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час.

Этот автомобиль был зафиксирован камерой, расположенной по адресу Чоколовский бульвар 24.

Эта камера установлена именно там, так как это одно из мест концентрации ДТП с тяжкими последствиями.

В этом месте в Чоколовский бульвар, через нерегулируемый перекрёсток, вливается дорожный трафик с улицы Авиаконструктора Антонова и водители, двигающиеся со стороны Севастопольской площади с превышением скорости, не успевают среагировать и затормозить.

Теперь владелице Audi Q7 на адрес ее регистрации, придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.

Если она оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен.

Если не оплатит, по какой-либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции.

Если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать, обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд.

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Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Місце
Україна Київ
Джерело
Джерело: Facebook Антона Геращенко
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