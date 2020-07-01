Відеофіксація порушень ПДР: в МВС озвучили вражаючий результат першого місяця роботи

Протягом першого місяця роботи системи автоматичної фіксації кількість порушень правил дорожнього руху (ПДР) зменшилася більш ніж в чотири рази в порівнянні з першим днем роботи – від 57 880 до 13 325 випадків.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він уточнив, що з 1 червня було винесено 398 410 постанов про адміністративні порушення.

З них сплачено 219 040 штрафів за перевищення швидкості на суму понад 31,9 млн грн.

За словами Геращенка, зменшення кількості фіксації порушень ПДР означає зменшення кількості ДТП загалом по країні.

"Водії стають більш дисциплінованими не тільки в місцях де встановлені відеокамери, а й в цілому на всіх дорогах України", – підкреслив заступник міністра.

Геращенко зазначив, що частина коштів від сплачених штрафів піде на оплату послуг з доставки повідомлень "Укрпоштою" і оплату друку постанов і правопорушень Цивільно-процесуального кодексу.

Кошти, що залишилися, зарахують до бюджету і спрямують на поліпшення дорожньої інфраструктури, а також підвищення безпеки руху.

Відносно порушників, які не заплатять штраф протягом 30 днів, то документи будуть передані до Державної виконавчої служби для стягнення коштів.

Підсумки роботи відеофіксації порушень ПДР Facebook Антона Геращенко

Що буде далі

Водночас в МВС вже почали тестувати можливості системи фіксувати й інші порушення ПДР крім перевищення швидкості – поки тільки в Києві, уточнюється на сайті відомства.

Геращенко зазначив, що йдетьсяпро проїзд смугою громадського транспорту, фіксацію порушень стоянки, в'їзд на зустрічну смугу і проїзд пішохідними доріжками.

Також в 2020 році планується закупити ще 300 відеокамер для фіксації порушень. "Протягом наступних двох років по всій країні запрацює тисяча таких камер", пояснив Геращенко.

Крім того, заступник глави МВС заявив, що відомство буде ініціювати збільшення суми штрафу для систематичних порушників.

"Ми плануємо у вересні запропонувати депутатам Верховної Ради підняти суму штрафу для тих, хто систематично перевищує швидкість більш, ніж на 50 км. Пропонуємо, щоб цей штраф становив 3,4 тисячі гривень", – уточнив Геращенко.

Facebook Антона Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На дорогах Києва з 00:00 1 червня заробили 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксувати.

Перевищення швидкості руху буде каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більш ніж на 50 км / ч – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.

Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.