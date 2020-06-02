Видеофиксация на дорогах: с таким количеством правонарушений МВФ нам уже не нужен

Борислав Береза Суспільство 10:24, 2.06.2020 Оновлено: 11:13, 2.06.2020

Сейчас вы сильно удивитесь. Очень сильно. Я бы сказал, что невероятно сильно. Мне одна птичка сообщила статистику по нарушениям на дорогах Киева, которые зафиксировали с помощью камер. За прошедшие сутки эти камеры в Киеве зафиксировали 68 349 нарушений ПДД. Вы понимаете??? Почти 70 000. Когда вы закончите читать этот текст, то будет уже больше. Можно сказать, что фактически с таким количеством правонарушений МВФ нам уже не нужен. 250 гривен штрафа умножаем на 70000 правонарушений и получаем... 17 500 000 гривен в бюджет Украины. И это только за первые сутки.

Но главное, что такое огромное количество нарушений ПДД объясняет то, что на дорогах Украины гибнет людей больше, чем на войне от россиян. И это страшно осознавать. В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка. Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 год достигло 160,6 тыс. Может пора нам всем задуматься и начать ценить жизнь? И свою и чужую.

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