Сейчас вы сильно удивитесь. Очень сильно. Я бы сказал, что невероятно сильно. Мне одна птичка сообщила статистику по нарушениям на дорогах Киева, которые зафиксировали с помощью камер. За прошедшие сутки эти камеры в Киеве зафиксировали 68 349 нарушений ПДД. Вы понимаете??? Почти 70 000. Когда вы закончите читать этот текст, то будет уже больше. Можно сказать, что фактически с таким количеством правонарушений МВФ нам уже не нужен. 250 гривен штрафа умножаем на 70000 правонарушений и получаем... 17 500 000 гривен в бюджет Украины. И это только за первые сутки.
Но главное, что такое огромное количество нарушений ПДД объясняет то, что на дорогах Украины гибнет людей больше, чем на войне от россиян. И это страшно осознавать. В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка. Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 год достигло 160,6 тыс. Может пора нам всем задуматься и начать ценить жизнь? И свою и чужую.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Відеофіксація на дорогах" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.