Відео з Гончаруком на тлі коловрата розбурхало пропагандистів у Росії

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 13 жовтня відвідав благодійну вечірку Veterans Strong PARTY, що викликало бурхливу реакцію у пропагандистів Кремля.
У понеділок, 14 жовтня, топові росЗМІ випустили матеріали про те, що глава уряду нібито побував на концерті "неонацистів".
Істерію у пропагандистів викликало фото Гончарука на тлі коловрата, який в Росії пов'язали із забороненим рухом. Знімок розмістив у Telegram-каналі активіст Євген Карась.
Гончарука помітили на концерті в пабі Києва
Telegram-канал Євгена Карася
Гончарука помітили на концерті в пабі Києва
Telegram-канал Євгена Карася
"На кадрі політик стоїть на сцені на тлі коловрата, використовуваного деякими неонацистськими угрупованнями в якості символіки", "Наше видання не може надати пряме посилання на матеріал, оскільки в ньому містяться ілюстрації забороненої в Росії символіки", – написали росЗМІ.
Відзначимо, сам музичний гурт "Сокира Перуна", через присутність якої на концерті і розгорівся скандал у пропагандистів, звинувачення в неонацизмі спростувала.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перші кадри з Гончаруком на концерті показала глава міністерства у справах ветеранів Оксана Коляда, яка супроводжувала прем'єр-міністра.
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