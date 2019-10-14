Головна Новини
14 жовтня • оновлено в 12:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Відео з Гончаруком на тлі коловрата розбурхало пропагандистів у Росії

Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 13 жовтня відвідав благодійну вечірку Veterans Strong PARTY, що викликало бурхливу реакцію у пропагандистів Кремля.

У понеділок, 14 жовтня, топові росЗМІ випустили матеріали про те, що глава уряду нібито побував на концерті "неонацистів".

Істерію у пропагандистів викликало фото Гончарука на тлі коловрата, який в Росії пов'язали із забороненим рухом. Знімок розмістив у Telegram-каналі активіст Євген Карась.

Новини
"Збрехав він, а не я!" Гончарук публічно поскандалив із журналісткою
Гончарука помітили на концерті в пабі Києва

Гончарука помітили на концерті в пабі Києва

Telegram-канал Євгена Карася

Гончарука помітили на концерті в пабі Києва

Гончарука помітили на концерті в пабі Києва

Telegram-канал Євгена Карася

"На кадрі політик стоїть на сцені на тлі коловрата, використовуваного деякими неонацистськими угрупованнями в якості символіки", "Наше видання не може надати пряме посилання на матеріал, оскільки в ньому містяться ілюстрації забороненої в Росії символіки", – написали росЗМІ.

Відео з Гончаруком на тлі коловрата розбурхало пропагандистів у Росії
Відео з Гончаруком на тлі коловрата розбурхало пропагандистів у Росії
Відео з Гончаруком на тлі коловрата розбурхало пропагандистів у Росії
Відео з Гончаруком на тлі коловрата розбурхало пропагандистів у Росії
Відео з Гончаруком на тлі коловрата розбурхало пропагандистів у Росії

Відзначимо, сам музичний гурт "Сокира Перуна", через присутність якої на концерті і розгорівся скандал у пропагандистів, звинувачення в неонацизмі спростувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші кадри з Гончаруком на концерті показала глава міністерства у справах ветеранів Оксана Коляда, яка супроводжувала прем'єр-міністра.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Росія
Тег
пропаганда
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
9
45
Смішно
10
Цікаво
5
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Громозека Иван
Громозека Иван
А может у Гончарука тоже свастики наколоты и он тайно состоит в каком нибудь ссаном "Misanthropic Division" и отмечает день рождения Гитлера?!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
А Россию это каким боком трогает?Не первый раз читаю это на укрСМИ,в России тишина.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Які неонацисти? В Україні нацизм, так само, як і комунізм, заборонено. Вже геть подуріли
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel