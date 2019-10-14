Відео з Гончаруком на тлі коловрата розбурхало пропагандистів у Росії

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 13 жовтня відвідав благодійну вечірку Veterans Strong PARTY, що викликало бурхливу реакцію у пропагандистів Кремля.

У понеділок, 14 жовтня, топові росЗМІ випустили матеріали про те, що глава уряду нібито побував на концерті "неонацистів".

Істерію у пропагандистів викликало фото Гончарука на тлі коловрата, який в Росії пов'язали із забороненим рухом. Знімок розмістив у Telegram-каналі активіст Євген Карась.

Гончарука помітили на концерті в пабі Києва Telegram-канал Євгена Карася

Гончарука помітили на концерті в пабі Києва Telegram-канал Євгена Карася

"На кадрі політик стоїть на сцені на тлі коловрата, використовуваного деякими неонацистськими угрупованнями в якості символіки", "Наше видання не може надати пряме посилання на матеріал, оскільки в ньому містяться ілюстрації забороненої в Росії символіки", – написали росЗМІ.

Відзначимо, сам музичний гурт "Сокира Перуна", через присутність якої на концерті і розгорівся скандал у пропагандистів, звинувачення в неонацизмі спростувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші кадри з Гончаруком на концерті показала глава міністерства у справах ветеранів Оксана Коляда, яка супроводжувала прем'єр-міністра.

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