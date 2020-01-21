"Віддали життя за Україну": у Києві провели панахиду за загиблими кіборгами. Фото і відео

У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за загиблими воїнами-кіборгами в Донецькому аеропорту і всіма учасниками бойових дій, які загинули за незалежність України в російсько-українській війні.

Панахиду провів предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Вшанувати загиблих українських воїнів прийшли близько 80 осіб, передає 24 канал. Предстоятель ПЦУ сказав, що загиблі українські воїни віддали своє життя за цілісність і незалежність української держави, тому вони є "новітніми героями".

У Києві провели панахиду за загиблими кіборгам

"Тому що від великої любові вони пішли захищати свою Богом дану землю", – сказав він.

Єпіфаній додав, що завдяки подвигу українських героїв, сьогодні ми маємо мирне небо над головою.

У Києві провели панахиду за загиблими кіборгам 24 канал

У Києві провели панахиду за загиблими кіборгам 24 канал

"Але справедливий світ може запанувати тоді, коли ворог покине нашу українську землю. І ми віримо в нашу перемогу, тому що на нашому боці правда. Ми не хочемо чужого. Ми захищаємо свою рідну землю", – підкреслив предстоятель ПЦУ.

Епіфаній висловив упевненість, що Україна подолає нинішні випробування і стане духовно ще сильніше.

У Києві провели панахиду за загиблими кіборгам 24 канал

У Києві провели панахиду за загиблими кіборгам 24 канал

"І в цей непростий час випробувань ми не маємо права забути про ті жертви, які покладені на вівтар нашої державної незалежності. Ми не маємо права забути їх героїчний подвиг", – додав він.

Нагадаємо, в понеділок, 20 січня, в Україні вшановують пам'ять героїв, які захищали в 2014 році Донецький аеропорт.

У Києві провели панахиду за загиблими кіборгам 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі згадали імена всіх 100 кіборгів, які полягли в бою або пропали без вісти.

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